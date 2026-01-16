WBC/台灣隊場次全完售！開賣瞬間塞爆秒殺 球迷嘆：買了機票搶嘸門票

台灣隊長陳傑憲。牽猴子提供



今年第6屆世界棒球經典賽（WBC）東京賽區C組門票於15日晚間6時開賣，引爆史詩級搶票熱潮，網友回報開賣當下售票網站瞬間塞爆，導致日本多個售票系統一度當機，台灣隊3場關鍵賽事也隨即秒殺，台灣球迷大嘆「買了去日本的機票，卻買不到WBC門票」。

這波售票未採抽選制，有分日本國內與海外購票管道，由於先搶先贏，一開賣就湧入大量球迷上線搶票，網頁頻繁出現伺服器連線超時錯誤，而最高峰時在線排隊人數一度破44萬人，系統估計等待時間1小時。有球迷分享，就算幸運進入選位環節，下一步結帳又因系統不穩定而失敗沒買到，十分扼腕。

網友在社群平台發文表示，花了2萬5買了去日本的來回機票，但WBC的門票一場也買不到，徵求其他苦主一起在場外取暖，因為「真的是欲哭無淚」。其他網友也分享相同境遇，紛紛留言互相取暖，「刷到崩潰」、「卡了三小時還是買不到」、「一年前就買好機票訂好房間了，結果現在也是一張（WBC）票都沒有」、「感覺會有一群人在場外集結」、還是轉戰迪士尼？」

網路上也出現不少徵票文，主辦單位提醒，16日上午10時東京巨蛋現場雖有釋出部分非日本隊場次的門票，但數量極其有限，呼籲未購得票券的球迷務必透過官方管道，切勿購買來源不明的黃牛票，以免蒙受損失。

