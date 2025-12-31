WBC／台灣隊「史上最強陣容」參戰 美媒預測晉級8強

第6屆世界棒球經典賽（WBC）明年3月開打，有美國媒體撰文預測，台灣將以史上最強陣容出征，有機會在2013年後首度打進8強複賽！

這支預測的最強陣容名單包括，上一屆2023年經典賽，在關鍵2場戰役敲出全壘打的「國防部長」張育成；還有效力老虎小聯盟3A的李灝宇，有機會擔任國家隊先發三壘手，再加上芝加哥小熊隊3A的混血重砲「龍仔」，打擊火力大幅得到提升。

投手群方面，剛加盟日職「福岡軟銀鷹」的強投徐若熙，如果有機會加入，可能成為球隊的一號或二號先發投手，而同樣旅日的古林睿煬、孫易磊也傳出已獲得日本火腿鬥士隊放行，旅美好手林昱珉等人亦有機會再度披上國家隊戰袍。

美國媒體預測，被分在C組的日本、澳洲、韓國、捷克、台灣，除了衛冕軍日本之外，沒有任何一支球隊擁有較深厚的投手戰力，讓台灣晉級機率增加，有望從2013年之後，再度突破首輪預賽，前進複賽。

台視新聞／王孜筠 責任編輯／陳盈真

