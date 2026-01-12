WBC／台灣集訓名單曝光！台美混血「費爾柴德、龍恩」入列

中職會長蔡其昌去年季中曾率隊赴美拜訪龍恩（Jonathon Long）。（圖／中職提供）





世界棒球經典賽43人集訓名單曝光，包含旅美好手鄭宗哲、兄弟火球男「鄭浩均」、台美混血選手「費爾柴德」、「龍恩」都在名單內。資深球評就分析，以費爾柴德來說，曾效力於大聯盟，屬於「4A級」的選手，若代表中華隊出賽，戰力將會大大提升。

中信兄弟火球男鄭浩均，最快球速可以飆到155公里以上，現在WBC的完整集訓名單曝光，鄭浩均確定加入行列。鄭浩均曾因傷休養一年，在2025年球季復出，例行賽一軍出賽11場，全數先發，防禦率僅1.49，還曾被大聯盟資深記者摩洛西點名，在中職展現宰制級投球能力，有望在經典賽中，成為中華隊主力先發之一。

廣告 廣告

另外台灣旅美內野手鄭宗哲也將向中華隊報到，鄭宗哲先前就曾表態，有意願參加經典賽，轉戰光芒隊後，態度依然不變，美國媒體分析，鄭宗哲具備穩定，且多位置的適應的守備能力。

曾在大聯盟效力的費爾柴德，以及在小熊3A的台裔重砲龍恩，這次都在集訓名單中。球評就分析，加入這些球員中華隊火力，將會大大提升。

資深球評許維智：「（費爾柴德）他就是屬於4A級，什麼是4A，就是介於3A小聯盟，跟大聯盟之間的選手，他的力量速度爆發力沒問題啦，他的均質絕對在我們中華隊任何野手之上。」

可惜旅外紅雀隊投手林振瑋，去年首度升上2A，擁有生涯最速162.5公里，被譽為台灣最速火球男，不過因球團不放行，再度確定缺席。

43人名單內也有12強的老面孔，包含陳傑憲、林昱珉、林家正，陳晨威、林安可，20歲以下的年輕投手，也有林維恩、孫易磊等人。到時候鎖定《EBC 東森新聞》，轉播2026世界棒球經典賽，一起為台灣英雄加油打氣。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

中職／鄭浩均好投壓制！中信2比0完封富邦 賞本季最長8連敗

剛奪中職新人王！鄭浩均傳手肘要手術 明年球季恐缺席

亞運棒球看東森／鄭浩均掛帥先發抗中 18:30鎖定東森新聞CH51

