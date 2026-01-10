WBC／台灣2大強投不打經典賽！蔡其昌談集訓43人原因

中職會長蔡其昌。（圖／中職提供）





2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊將於15日在高雄國訓中心展開集訓，然而近期接連傳出旅美投手鄧愷威與台鋼雄鷹低肩側投黃子鵬辭退徵召，引發外界對中華隊先發戰力的關注。

負責國家隊組、訓、賽事務的中華職棒大聯盟會長蔡其昌對此表示，雖然對於優秀選手缺陣感到可惜，但充分尊重球員的生涯規畫，教練團已著手研議替代方案與隊形調整。

旅外變數多 蔡其昌說明43人名單重要性

蔡其昌強調，當初挑選43人集訓名單的考量，便是預見旅外球員參與賽事存在諸多變數。由於徵召過程需與大聯盟工會及各國外球團進行繁複溝通，包括球員報到時間、集合地點及使用限制等，每位旅外選手的情況皆不盡相同。

廣告 廣告

蔡其昌表示，聯盟持續與各球團溝通並解決每位選手的問題，力求在各種限制中找出平衡點。

教練團因應調整 擴大集訓名單以利調度

針對鄧愷威與黃子鵬缺席造成的影響，蔡其昌指出，國家隊選材過程難以百分之百如意，總教練曾豪駒與教練團會根據賽程場數、對手球風及特質，重新盤點並排出最有利於贏球的陣容。

他進一步說明，當初設定43人名單的目的，就是為了在出現缺員時能有完善的因應機制；透過讓更多球員參與集訓，能確保教練團在隊形調整上更游刃有餘。

蔡其昌最後表示，儘管過程遭遇困難，但教練團會盡全力針對現有戰力進行因應調整，備戰即將到來的經典賽事。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／不只鄧愷威！黃子鵬也婉拒經典賽中華隊

前NBA球員久旺離世享壽68歲！曾來台助宏國象奪冠

快訊／台灣唯一大聯盟投手！鄧愷威婉拒經典賽中華隊徵召

