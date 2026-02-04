WBC／台灣30人名單保密到家！曾豪駒：選手都還不知道

台灣總教練曾豪駒。（資料圖／牽猴子提供）





世界棒球經典賽（WBC）台灣隊昨（3）日已正式敲定最終30人名單，但究竟誰能披上國家隊戰袍？總教練曾豪駒今（4）日受訪時也做出回應。

他透露，為了配合大聯盟規定，目前尚未告知任何選手，意即連選手本人都不知道自己是否入選。

曾豪駒也特別強調，即便名單公布後，未在名單內的選手「並非落選」，仍將持續隨隊備戰至2月底，若集訓過程中有突發狀況，隨時可能遞補上陣。

名單外並非落選 隨隊備戰至2月27日

針對外界關注的30人正選名單，曾豪駒表示，所有名單將統一於2月6日上午8點由大聯盟官方公布，因此現階段必須保密。

對於投手群配置，他僅透露將帶15至16人。曾豪駒坦言，在這個時間點就要繳交最終名單確實有些倉促且困難，但必須遵守大聯盟規定。

他也向集訓選手喊話，強調這是一個團隊，即便6日名單揭曉後未在其中的選手，也不是被淘汰，而是轉為「預備」狀態。所有培訓選手都將持續隨隊訓練，直到2月27日台日國際交流賽結束後，確認無傷病替補需求，才會歸建母隊。

年前熱身賽對手鎖定台鋼

在實戰調整方面，曾豪駒證實將於2月13日、14日安排兩場熱身賽，雖然對手與地點尚待聯盟正式公告，但據了解，地點將選在高雄澄清湖棒球場，對手則邀請在地職棒球隊台鋼雄鷹。

前進大巨蛋與日本 備戰時程全曝光

台灣隊自1月15日起在國訓中心展開第一階段集訓，預計於2月14日結束；隨後全隊將北上，於2月19日在台北大巨蛋啟動第二階段集訓。

重頭戲將是2月26日、27日在大巨蛋分別對決日職軟銀鷹與日本火腿隊，這也是台灣隊在國內僅有的2場對外售票熱身賽。

結束在台行程後，全隊將於2月28日飛往日本進行最後調整，並預計於3月2日、3日在宮崎分別與歐力士二軍及軟銀二軍進行公辦熱身賽，為正式賽事做最後衝刺。

