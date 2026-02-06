WBC／台灣30人背號全揭曉！費仔、龍仔首曝光

台灣隊30人正選名單與球衣背號於今（6）日正式出爐。（圖／中職提供）





2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）開打在即，台灣隊30人正選名單與球衣背號於今（6）日正式出爐。

在背號選擇上出現不少亮點，火球男徐若熙選穿象徵無限可能的「00」號，牛棚大將林凱威則挑選了「0」號；備受矚目的兩位台裔好手，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）與「龍仔」強納森．龍（Jonathan Long）也分別確定了國家隊戰袍號碼。

此次公佈的名單中，投手群的背號選擇相當吸睛。擁有剛猛火球的徐若熙選擇了「00」號，而林凱威則穿上「0」號球衣。

此外，首度披上台灣隊戰袍的兩位美職體系好手也確定了背號，外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）選擇「17」號，內野手龍仔（Jonathan Long）則選擇「22」號，將隨隊出征東京巨蛋。

教練團部分，總教練曾豪駒身披「99」號戰袍領軍。教練團陣容星光熠熠，包括投手教練王建民（40）、打擊教練彭政閔（23）以及林岳平（70）、高志綱（34）等人，將全力協助選手調整至最佳狀態。

2026 WBC 台灣隊完整背號名單

【教練團】

總教練： 曾豪駒（99）

教練： 高志綱（34） 林岳平（70） 王建民（40） 彭政閔（23） 陳江和（31） 張建銘（66） 高國輝（28） 劉品辰（7）



【投手】（16名）

徐若熙（00）

林凱威（0）

古林睿煬（11）

林詩翔（12）

張奕（19）

陳冠宇（20）

張峻瑋（37）

林維恩（42）

陳柏毓（44）

林昱珉（45）

鄭浩均（47）

莊陳仲敖（48）

胡智爲（58）

曾峻岳（60）

沙子宸（92）

孫易磊（96）

【捕手】（3名）

吉力吉撈．鞏冠（4）

林家正（27）

蔣少宏（63）

【內野手】（7名）

鄭宗哲（1）

林子偉（15）

張育成（18）

龍仔（22）

吳念庭（39）

李灝宇（55）

江坤宇（90）

【外野手】（4名）

費爾柴德（17）

陳傑憲（24）

林安可（77）

陳晨威（98）

