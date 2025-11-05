WBC／台灣35人名單12月公布！曾豪駒曝進度

經典賽中華隊總教練曾豪駒。（資料圖／棒協提供）





為備戰明年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC），台灣總教練曾豪駒14日將親自率隊前往日本情蒐，觀察日本與南韓的交流賽。

曾豪駒今日以中華職棒樂天桃猿首席兼打擊教練身分出席頒獎典禮，他表示，代表隊35人初選名單將於12月公布，目前正在陸續通知球員名單，「有些人還沒接到電話，不用擔心，還沒通知完。」

經典賽C組預賽將於東京巨蛋舉行，台灣與日本、南韓、捷克及澳洲同組。其中南韓已展開集訓，並於11月8日、9日與捷克隊進行交流賽，接著在11月15日、16日前往東京巨蛋，與日本隊進行兩場交流賽。

而台灣隊情蒐小組預定於後天先赴南韓觀察，曾豪駒則在14日與情蒐小組負責人陳瑞昌帶隊前往日本，重點觀察日、韓兩強的實戰內容。

曾豪駒提到，因台灣大賽剛結束，經典賽名單縮減後正逐步確認球員參賽意願。對於旅外球員部分，他指出：「目前接收到的訊息，大家都有意願參加。」

談到旅日投手宋家豪的狀況，曾豪駒表示，本週末樂天金鷲將來台與樂天桃猿進行交流賽，屆時可親自觀察宋家豪的表現。他笑說：「他的能力本來就沒問題。」

