WBC／台裔龍恩、費爾柴德2/28報到！曾豪駒曝進度

中華隊總教練曾豪駒。（圖／陳耿閔攝）





2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今日（15日）展開第一階段集訓，總教練曾豪駒受訪透露投手戰力最新進展。

曾豪駒證實左投陳冠宇確定加入集訓行列，目前因私人行程安排，預計過幾天就會報到。曾豪駒笑稱自己為了邀請陳冠宇「不厭其煩地一直問」，非常感謝他願意再次為國家隊披掛上陣，並承諾會將狀態調整到最好。

台裔美籍龍恩、費爾柴德報到時間曝光！

針對外界高度關注的兩位台裔美籍戰力，分別是隸屬小熊隊的龍恩（Jonathon Long）以及守護者隊的費爾柴德（Stuart Fairchild），曾豪駒證實，依照大聯盟相關規定，兩位選手預計將於2月28日前往亞利桑那集訓地與中華隊會合。

廣告 廣告

曾豪駒強調，後續是否能提早報到仍持續追蹤中，目前已掌握兩人的近況。

林立因累積傷勢辭退！曾豪駒強調選才三大原則

對於主力打者林立缺席名單，曾豪駒說明選才一向以「意願、健康與最後狀況」為依據，其中意願為首要考量。

他解釋林立並非無意願參加，而是這幾年在國際賽累積的傷勢需要時間調整身體狀況，對於林立的選擇表示充分尊重。

談到本次名單左投人數較少，曾豪駒認為只要投手具備壓制力且敢於面對場上狀況，不論左投或右投都是球隊需要的人才。

首階段以「個人強化」為主

今日共有31名選手完成報到，人數符合原先設定。曾豪駒指出，第一階段訓練重點在於「個人強化」，讓職棒選手依照各自課表準備，球隊則提供大方向目標。

他特別感謝古林睿煬、孫易磊、林安可等旅日選手在回母隊春訓前就先加入練習。至於已報到的旅美選手鄭宗哲與張弘稜，因母隊尚未開訓，已獲球團同意先行與中華隊磨合。

曾豪駒勉勵年輕球員把握國家隊機會

本次名單納入如20歲投手賴胤豪等年輕球員，曾豪駒強調這些新血是在去年賽季中表現優異而被看見。

他勉勵所有入選者，不論資歷深淺，能進到集訓名單就代表具備實力，應把握每一次穿上中華隊球衣的機會，全力投入練習並維持健康，將狀態調整至最佳。

2026WBC世界棒球經典賽看東森