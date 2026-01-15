WBC／史上最高後勤規格！李洋喊話中華隊：前進美國邁阿密

運動部長李洋和中華隊總練曾豪駒。（圖／運動部提供）





2026年世界棒球經典賽中華代表隊今（15）日上午於國家運動訓練中心舉行開訓典禮，這也是運動部成立以來，所迎來的首場國際棒球一級賽事。

運動部李洋部長強調，本次備戰將以「歷屆最高」規格全力奧援，不僅經費創下紀錄，更落實保險實支實付，要讓這支「臺灣隊」無後顧之憂，全力爭取複賽門票。

本屆賽事，運動部以最高規格支援的原則，核定補助中華職業棒球大聯盟組訓經費4,400多萬元及情蒐計畫1,600萬元，包含教練費、選手零用金、工作人員費及國內外膳食費等，皆專案核定提高補助基準。

並由職棒聯盟籌組超過40人，包含醫師、心理師、營養師、訓練員及防護員等的行政後勤及情蒐團隊。運動部亦全額補助代表隊選手各項旅平險、意外險及失能險，讓選手能放心投入訓練及參賽。

此外，本次國訓中心也提供訓練場地及各項訓練設施，齊力為選手打造最好的競爭條件，期許選手能發揮最佳的競爭實力，為臺灣爭取最大榮耀。

為展現政府對國球的支持，李洋部長特別南下親赴國訓中心，致贈20萬元加菜金，慰勉教練團與選手備戰的辛勞。

本屆經典賽我國分組列於 C 組，將與日本、韓國、澳洲及捷克同組，預計於 3 月 5 日至 8 日在日本東京巨蛋進行預賽；分組前2名將晉級，前往美國邁阿密參與後續複賽階段賽事。

李洋部長表示，經典賽是國人高度關注的賽事，期許選手們享受比賽、發揮最佳實力，順利突破預賽、取得前進美國邁阿密的複賽門票。運動部也號召全體國人化身為「臺灣隊」最堅強的應援團，跨海為臺灣英雄加油，共創榮耀時刻。

