WBC／吉力吉撈練捕手兼一壘！李凱威成經典賽遺珠曝心聲
中職味全龍隊重砲手吉力吉撈．鞏冠今日（18日）從經典賽台灣隊集訓中抽身，出席母隊味全龍開訓儀式。
新賽季他將扛起捕手與一壘手雙重任務，味全龍總教練葉君璋明確指出，今年吉力吉撈．鞏冠將以一壘守備為主，捕手則視球隊需求隨時待命。
吉力吉撈．鞏冠挑戰全壘打王、捕手本職不放鬆
回顧去年賽季，吉力吉撈．鞏冠因打序表筆誤意外開啟一壘守備，全季一壘出賽達41場，遠超過捕手的18場。
吉力吉撈．鞏冠表示，目前仍維持兩個守位共同訓練，去年守一壘的體感不錯，但感受與捕手不同。針對新球季目標，他將尋求挑戰全壘打王寶座。
至於去年寫下生涯新高的4次盜壘，他則抱持隨緣態度，表示會趁對手不注意時再發動。
經典賽台灣隊角色多變！吉力吉撈．鞏冠配合教練調度
入選2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊集訓名單的吉力吉撈．鞏冠透露，目前在國家隊集訓中同樣維持捕手與一壘手兼顧的訓練模式。
他強調，具體的守備位置將完全服從教練團安排，對他而言，代表國家出賽「為國家贏球比較重要」。
至於味全龍二壘手李凱威去年奪下安打王、盜壘王並包辦個人獎項，卻未入選本屆經典賽台灣隊集訓名單一事，吉力吉撈．鞏冠坦言相當可惜。
他透露，龍隊內部原本設有經典賽討論群組且李凱威亦在其中，但在最終公布的集訓名單中並未見其名，他推測教練團可能有整體的戰力考量。
至於李凱威先前受訪則表示，「遺憾倒是不會啦，剛好也可以給自己充分的時間準備新球季，因為新球季也要來了，所以自己現在也是比較專心做好準備 。」
他坦言，自己沒有具備防守其他位置的能力，應該是最後沒有被教練團相中的最主要原因，「畢竟短期的比賽，用人要很活，我覺得在位置的調度上會比較有限，我覺得自己是差在這邊。」
