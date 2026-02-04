WBC／吉田正尚入列最後一席 日本隊30人名單全亮牌！

WBC日本隊30人名單今（4）日公布，最後一名成員確定由效力波士頓紅襪的外野手吉田正尚入選。回顧2023年經典賽，吉田以打擊率0.409、13分打點改寫賽會紀錄，更是準決賽逆轉墨西哥的關鍵功臣，他的回歸無疑讓日本隊的攻擊火力再次提升。

此次大聯盟球員包括，大谷翔平（道奇）、山本由伸（道奇）、菊池雄星（天使）、松井裕樹（教士）、岡本和真（藍鳥）、村上宗隆（白襪）、鈴木誠也（小熊）、吉田正尚（紅襪）、菅野智之（自由球員）共計9人，創下歷屆日本隊最多紀錄。

日本武士隊30人名單如下：

投手（15人）

松井裕樹（教士）

宮城大弥（歐力士）

伊藤大海（日本火腿）

大勢（巨人）

大谷翔平（道奇）

菊池雄星（天使）

山本由伸（道奇）

菅野智之（金鶯FA）

種市篤暉（羅德）

高橋宏斗（中日）

曾谷龍平（歐力士）

北山亘基（日本火腿）

平良海馬（西武）

松本裕樹（軟銀）

石井大智（阪神）

捕手（3人）

若月健矢（歐力士）

坂本誠志郎（阪神）

中村悠平（養樂多）

內野手（7人）

牧秀悟（ＤｅＮＡ）

小園海斗（廣島）

牧原大成（軟銀）

源田壯亮（西武）

佐藤輝明（阪神）

岡本和真（藍鳥）

村上宗隆（白襪）

外野手（5人）

近藤健介（軟銀）

周東佑京（軟銀）

森下翔太（阪神）

鈴木誠也（小熊）

吉田正尚（紅襪）

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

