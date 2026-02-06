WBC／名單公布後台灣又被看扁！最新戰力評比出爐

台灣持續備戰經典賽。（資料圖／棒協提供）





2026年世界棒球經典賽（WBC）各參賽國30人名單於今（6）日全數公布，美國媒體《FOX Sports》隨即發布20支球隊的戰力排行榜。在該份評比中，台灣隊被列為第17名，排名僅高於巴西、捷克與尼加拉瓜。

台灣僅勝過巴西、捷克、尼加拉瓜

《FOX Sports》專欄作家卡夫納（Rowan Kavner）今日撰文分析本屆經典賽20隊戰力。根據其列出的排行榜，台灣隊排在第17位。

此排名結果與昨日另一美媒《CBS Sports》的預測相近；《CBS Sports》將台灣隊與英國、捷克、巴西、尼加拉瓜一同歸類在第四級別的「志在參加（Just happy to be here）」組別。

分析點名張育成 提及12強奪冠氣勢

在針對台灣隊的戰力分析欄位中，卡夫納選定張育成（Yu Chang）為「值得關注球員（Player to Watch）」。

報導內文寫道：「台灣隊剛拿下12強冠軍（fresh off a Premier12 championship），希望能將這股氣勢延續到經典賽。」

文中並指出，球隊將由張育成領軍，並提及他在上屆（2023年）經典賽繳出16打數7安打的成績，獲得A組MVP殊榮。不過，該篇報導並未針對將台灣隊列於第17名的具體原因進行詳細說明。

