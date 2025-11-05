WBC／名記者爆料：台灣殺手今永昇太 1原因參戰機率低

小熊日籍左投今永昇太。（資料圖／美聯社）





效力芝加哥小熊隊的日本左投今永昇太，昨日正式成為自由球員。對此，美國大聯盟知名記者摩洛西（Jon Morosi）分析指出，今永若在休賽季尋求新合約，參加2026年世界棒球經典賽（WBC）的機率恐將大幅降低。

今永昇太在2024年與小熊簽下4年總值5,300萬美元的合約，合約中包含球隊與球員雙方選項。

根據外媒報導，小熊選擇不執行球隊選項，放棄將合約延長至2026至2028年的3年5,700萬美元新約；今永方面也拒絕執行自身價值1,500萬美元的球員選項，最終成為自由球員，將投入今年冬天的大聯盟自由市場。

摩洛西指出，今永與休士頓太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）、費城人左投蘇亞雷茲（Ranger Suárez）並列為自由市場最受矚目的先發左投之一。

他認為，由於今永極有可能在冬季轉戰新球隊，屆時新東家可能出於風險考量，不會允許他參與2026年3月舉行的世界棒球經典賽。

2026年WBC將於3月開打，台灣與地主日本、南韓、澳洲及捷克同分在C組，預賽地點為東京巨蛋。

今永昇太過去曾在2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽與2019年世界12強賽兩度對陣中華隊，皆有壓制性表現，因此被日媒稱為「台灣殺手」。

