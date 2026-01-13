WBC／向韓國宣戰？ 韓媒：台灣為8強展開地獄式訓練
世界棒球經典賽（WBC）3月登場，台灣隊將在15號展開集訓，引起韓國媒體關注，其中有韓媒報導分析，台灣在世界12強賽奪冠，早已不是過往被日、韓壓制的「第三勢力」，這回台灣隊1月15號展開集訓，春節期間僅休息4天，大年初三就恢復訓練，形容這是「為了8強而展開的地獄式訓練」。
轉隊光芒5天遭指定讓渡 鄭宗哲參戰WBC添變數
目前台灣隊的集訓名單還沒正式公布，但外界呼聲高的台灣旅美內野手鄭宗哲，原先才傳出光芒隊初步同意讓他在集訓日向國家隊報到，但今天又傳出，他再被放進指定讓渡名單（DFA），面臨轉換東家或是下放小聯盟的命運，外界擔憂鄭宗哲若有新東家，球團是否願意放行都是未知數。
不過，球評許維智指出，危機是轉機，我們如果能夠打到美國本土的複賽，WBC經典賽剛好是鄭宗哲表現的機會，也可以打給大聯盟看。
2/28宮崎移訓 旅外選手恐開賽前4天與全隊會合
而不只鄭宗哲，這回預測進入名單的11位旅外投手，美職系統有林昱珉、陳柏毓、沙子宸、林維恩、莊陳仲敖5位，球評指出，若是按照大聯盟規定，可能要到2月28日宮崎移訓，才有機會與國家隊會合，距離3月5日首戰澳洲僅不到5天。
但許維智樂觀看待，因為選手們已經打國際賽很多年，隊友間也都很熟悉，只要在比賽之前回到國家隊就好，熟稔度不是問題點。
經典賽最終名單尚未拍版，但台灣棒球實力已讓韓媒「高度警戒」，成了韓國晉級路上最大變數。
※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。
台北／綜合報導 責任編輯／網路中心
更多台視新聞網報導
WBC／43人名單曝光！？ 古林睿煬「不說破」：到時就知
中華隊經典賽43人集訓名單曝光？2混血球星獲選 12強班底多人續戰
WBC／好消息！鄭宗哲有意披國家隊戰袍 新東家光芒隊給正面態度
其他人也在看
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
狂曹再現！44歲曹錦輝加盟CPB福州海俠周二登板 驚傳球速上看151公里
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導我國前職棒選手曹錦輝確定加盟中國棒球城市聯賽(CPB)的福州海俠隊，他今(1/11)宣布，將在1/13(二)登板先發，自己會全力以赴...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
經典賽》大名單「本就不可能此時公布」蔡其昌解釋箇中難處
經典賽台灣隊預計15日開訓，屆時報到選手以中職為主，43人大名單為浮動、有調整空間，預計2月正式名單確認後才會一併公布。而對於今天43人名單提前被「暴雷」、聯盟不予回應一事，中職會長蔡其昌稍早也給予解釋。蔡其昌說：「大名單本就不可能在這個時間點公佈，因為與大聯盟球隊聯繫跟作業的程序問題，不可能現在就自由時報 ・ 21 小時前 ・ 29
MLB/才轉隊至光芒 鄭宗哲又遭DFA
台灣好手鄭宗哲不久前被坦帕灣光芒從讓渡名單撿走，新賽季確定轉隊，不過尚未向球隊報到，光芒今（13日）因為完成一筆交易，為了清出40人名單的空間，決定將他DFA，他的動向將在未來7天內明朗。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 12
WBC／台灣隊43人集訓名單曝光 旅外球員19人！5位20歲投手入選
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊將在15日開訓，原本傳出不會公布的43人集訓名單提前曝光！根據《GO BASEBALL》報導，這份名單有19位旅外球員，包括台鋼雄鷹去年季中的選秀狀元韋宏亮在內，共有5位20歲的年輕投手入選，但這份名單並沒有獲得證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
WBC》中華隊再失戰力 紅雀不放行最速火球男林振瑋
林振瑋確定缺席2026年世界棒球…民報 ・ 1 天前 ・ 12
CPB／曹錦輝突然延後初登板 福州海俠說明原因
中國城市棒球聯賽（CPB）日前宣布，曾站上大聯盟的台灣投手曹錦輝，加入福州海俠隊預計1月13日先發，然而12日球隊突然發出公告表示「首次登板將延後亮相」，之後曹錦輝會以最佳狀態回歸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
MLB》參加導覽幸運撞見大谷翔平 球迷直擊Decoy在左外野留下黃金
洛杉磯道奇球星大谷翔平休賽季仍留在美國進行訓練，同時也會帶著愛犬Decoy前往球場放電，最近有球迷參加道奇體育場的導覽時就直擊尷尬一幕，只見Decoy在球場玩耍時，突然在左外野留下黃金，他將這一幕紀錄下來並分享至社交平台，掀起網友一陣熱議。Shohei Ohtani's dog took a shit in left field while fans were on a tour of Dodger Stadium this week pic.twitter.com/ShP4IPw7C8— Jomboy Media (@JomboyMedia) January 10, 2026一位球迷近日在社交平台發文分享，某天和兒子一起去道奇體育場參加球場導覽時，撞見大谷翔平正在球場訓練，不過當大谷現身之前，他的愛犬Decoy先跑出來球場，過沒多久，Decoy就在球場左外野的草皮上留下黃金。這位球迷表示，後來大谷翔平走進球場見到這一幕，就回到休息室拿袋子，最後走回球場把Decoy的黃金給清理乾淨。Decoy is gearing up for the 2026 season! ⚾️??: Shohe麗台運動報 ・ 2 天前 ・ 5
林維恩專訪》「一看他的投球就想要學」 偶像是軟銀鷹王牌Liván Moinelo
左投林維恩談到自己最欣賞的球員，不是大聯盟投手，而是日職軟銀鷹古巴籍主力投手Liván Moinelo，他說：「一看他的投球，就覺得一定要學他。」TSNA ・ 1 天前 ・ 1
MLB》光芒與勇士交易 鄭宗哲再被指定轉讓
坦帕灣光芒今天與亞特蘭大勇士完成交易，換來左投手Ken Waldichuk與內野手Brett Wisely，為了清出40人名單位置，光芒決定指定轉讓右投手Osvaldo Bido與剛從讓渡名單中撿回來的台灣內野手鄭宗哲。TSNA ・ 7 小時前 ・ 14
經典賽》43人集訓名單引發熱議 台灣隊投手教練林岳平直球回應：「選誰不是重點」
經典賽台灣隊將於本週四展開集訓，43人名單已提前引發熱議，在台南帶領統一獅春訓的台灣隊投手教練林岳平則直言，「選誰不是重點、有誰不是重點，重點是到時候能夠準備好。」經典賽台灣隊在去年11月開會時就已討論出集訓名單，有入選球員也會陸續收到通知，而一開始聯盟傾向不公布這份名單，正因名單會出現很多變數，像自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
經典賽／珍惜代表台灣出戰機會 陳傑憲：身體可以一定會打！
WBC世界棒球經典賽代表隊將在15日正式開訓，在林立10日宣布婉拒後，外野另一焦點陳傑憲也透露自己身體可以就會出賽，表示若不打就代表身體連開季都趕不上。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
中職》統一獅新洋投取名「喬登」 美籍捕手教練「卡諾獅」明天到
統一獅在新球季的洋投戰力布局逐步到位，除了布雷克、獅蒂芬外，領隊蘇泰安今天表示和加拿大籍投手Jordan Balazovic達成共識，中文譯名取為「喬登」。另外，獅隊今年有請外籍教練Carlos Munoz前來擔任春訓客座捕手教練，中文譯名「卡諾獅」也很有力，明天就會投入春訓。自由時報 ・ 1 天前 ・ 4
MLB／曾沒打1場大聯盟簽14億台幣鉅約 前白襪重砲新秀如今剩小聯盟約
曾是白襪隊史第1位，沒打1場大聯盟比賽就和球隊簽下6年4300萬美金，相當於14億台幣合約的球員，但希曼尼茲（Eloy Jimenez）受到傷勢影響表現逐年下滑，13日和藍鳥簽下小聯盟約受邀參加春訓，希望拚進開季名單。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
經典賽》數度退役又復出還改行當農夫 37歲老將為加拿大再戰一屆
世界棒球經典賽即將在3月份開打，各個國家隊已著手於招募球員，其中在加拿大國家隊方面，一共有2名球員在退役後宣告復出，分別是派克斯頓（James Paxton）及奧蒙特（Phillippe Aumont），而奧蒙特更是在多次宣告退役後，再次站上投手丘。加拿大國家隊目前的投手陣容，包含索羅卡（Michael Soroka）、泰隆（Jameson Taillon）、昆崔爾（Cal Quantrill）等在大聯盟穩定出賽的投手，以及去年在韓職累積173局投球的左投艾倫（Logan Allen），值得一提的是，曾在2024年底宣告退役的派克斯頓，以及數次退休的奧蒙特，也都在名單當中。 在 Instagram 查看這則貼文 Phillippe R. Aumont（@phillippeaumont）分享的貼文 奧蒙特於2012年至2015年之間為費城費城人效力，並在2016年6月宣告退役，但過了一年，他卻宣布在加拿大棒球聯賽復出，隔年1月甚至回到美職體系和底特律老虎簽約，可惜在接下來的棒球路上，他卻沒能重新站上大聯盟的舞台，2020年受到新冠肺炎疫情影響，他於廣播節目上再次宣告退役，並改行當農夫。到麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 1
WBC/中華隊集訓名單被提前曝光！5位20歲投手入列受關注
2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊隊43人集訓名單遭媒體提前曝光，其中19位旅外球員及5位僅20歲的年輕投手引發各界關注，15日起中華隊即將展開集訓。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台鋼雄鷹》黃子鵬、王維中加入後先發輪值競爭激烈！ 洪總：想要先發不是用嘴巴說
中職台鋼雄鷹昨日展開春訓，今天是第二天練習，全體練習只有到下午一點就停止，接下來全部都是自主訓練時間，總教練洪一中改變集訓方式，就是要觀察球員的「自主性」，跟他過去「希望球員練」的狀況不同，而是希望球員要懂得自己思考，此外，洪總也強調今年球季球員爭取先發位置要拿出積極性跟態度，他說出：「想要先發不是用嘴巴說」，要球員自己拿出表現來。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
台鋼雄鷹》王柏融真的不是技術問題！ 洪總特別請林仲秋給他啟發有原因
中職台鋼雄鷹今年隊長由吳念庭接任，原本球團有意讓王柏融繼續擔任，但他主動表示希望讓其他人勝任，王柏融希望更專心在比賽上，而台鋼雄鷹也特別請來客座教練「全壘打王」林仲秋，洪一中總教練也提到為何請他來協助球隊。TSNA ・ 1 天前 ・ 5
MLB/打瘋了！ 大都會阿庫尼亞單場四響締造委內瑞拉歷史
委內瑞拉棒球冬季聯盟重啟，紐約大都會新秀阿庫尼亞（Luisangel Acuña）今（11日）繳出爆炸性表現，不僅6次打擊全數上壘，還成為聯盟史上首位完成單場四響砲的球員。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
NBA》Trae Young是我們這個時代的「手槍」Pete Maravich嗎？【林建煌專欄】
Trae Young成為NBA 2025-26賽季第一位離開母隊的球星，這是一次非常體面的告別。亞特蘭大老鷹做了最後一次嘗試，Young也傾盡了全力嘗試，並在效力的這些年取得了贏過很多明星球員帶隊的成績。然後最終他們決定分手。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 天前 ・ 發表留言