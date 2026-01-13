WBC／向韓國宣戰？ 韓媒：台灣為8強展開地獄式訓練

世界棒球經典賽（WBC）3月登場，台灣隊將在15號展開集訓，引起韓國媒體關注，其中有韓媒報導分析，台灣在世界12強賽奪冠，早已不是過往被日、韓壓制的「第三勢力」，這回台灣隊1月15號展開集訓，春節期間僅休息4天，大年初三就恢復訓練，形容這是「為了8強而展開的地獄式訓練」。

轉隊光芒5天遭指定讓渡 鄭宗哲參戰WBC添變數

目前台灣隊的集訓名單還沒正式公布，但外界呼聲高的台灣旅美內野手鄭宗哲，原先才傳出光芒隊初步同意讓他在集訓日向國家隊報到，但今天又傳出，他再被放進指定讓渡名單（DFA），面臨轉換東家或是下放小聯盟的命運，外界擔憂鄭宗哲若有新東家，球團是否願意放行都是未知數。

不過，球評許維智指出，危機是轉機，我們如果能夠打到美國本土的複賽，WBC經典賽剛好是鄭宗哲表現的機會，也可以打給大聯盟看。

2/28宮崎移訓 旅外選手恐開賽前4天與全隊會合

而不只鄭宗哲，這回預測進入名單的11位旅外投手，美職系統有林昱珉、陳柏毓、沙子宸、林維恩、莊陳仲敖5位，球評指出，若是按照大聯盟規定，可能要到2月28日宮崎移訓，才有機會與國家隊會合，距離3月5日首戰澳洲僅不到5天。

但許維智樂觀看待，因為選手們已經打國際賽很多年，隊友間也都很熟悉，只要在比賽之前回到國家隊就好，熟稔度不是問題點。

經典賽最終名單尚未拍版，但台灣棒球實力已讓韓媒「高度警戒」，成了韓國晉級路上最大變數。

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

