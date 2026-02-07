WBC／「和台灣球員同名」免費玩海洋公園 所有條件一次看

花蓮遠雄海洋公園推出姓名優惠。（圖／業者提供）





迎接2026年農曆春節與即將到來的世界棒球經典賽（WBC），花蓮遠雄海洋公園宣布，即日起至3月1日，凡名字與中華隊選手「同名同字」者可免費入園；新竹六福村則針對「馬」姓民眾推出假日免費入園方案，搶攻寒假旅遊商機。

遠雄海洋公園挺WBC中華隊 同名同字免費

隨著2026 WBC賽事將近，遠雄海洋公園推出應援優惠。即日起至3月1日止，凡民眾名字與WBC中華隊正式名單「同名同字」（僅限名字、不含姓氏），經核對身分證件後，即可享「免費入園」優惠；若名字僅「同音」者，亦可享有198元的優惠票價。

身分證中0、2、6 湊滿3條件也免費

除了賽事優惠，遠雄海洋公園也同步推出「迎馬年」活動。即日起至3月1日，只要符合以下任一條件：

身分證字號： 含有「0、2、6」任兩碼。 姓名： 含有「遠、雄、海、洋、賀、馬、年」任一字。 生肖： 屬「馬」者。

凡符合上述其中1項條件，享門票優惠價699元；符合2項條件享299元；若3項條件全數符合，則可直接「免費入園」。

夜宿水族館體驗 春節推「自由行」版本

在住宿體驗方面，遠雄海洋公園主打的「海洋夜未眠」行程，內容包含樂園兩日暢玩、晚餐與早餐，並有專人帶領水族館導覽解說及海洋明星動物互動，讓遊客在海洋生物陪伴下入眠。

針對春節期間，園區特別推出限定版「行程自由行」方案（不含導覽解說與互動體驗），提供水族館、美人魚主題區及藍鯨艙宿營車等多種夜宿選擇。

六福村：姓馬民眾假日免費 健保卡有5、6享折扣

新竹關西六福村則鎖定春節及寒假檔期，推出馬年專屬優惠。即日起至2月15日的假日期間，凡姓氏為「馬」的民眾，搭配1位購票同行者，本人即可享「免費入園」。

此外，同期間假日亦推出「65保安康」活動，民眾只要健保卡號中含有數字「5」或「6」任一碼，本人即可享599元入園優惠價。

