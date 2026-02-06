WBC／唯一沒有MLB球員！和台灣同列C組 捷克30人名單一次看

2026世界棒球經典賽WBC今（6）天正式公布各隊30人出賽名單，而和中華隊同在C組的捷克，是20個隊伍中唯一沒有大聯盟選手的國家，國內也無職業聯賽，全是由業餘棒球愛好者組成，先前闖進會內賽敲出逆轉3分砲擊敗中國，拿下經典賽歷史一勝，他們對棒球的愛和熱血讓人印象深刻，《台視新聞》也整理完整名單一次看。

先前美媒《CBS Sports》分析20隊戰力，捷克列居末位，台灣僅高於巴西和捷克，排名第18位，同屬於「志在參加（Just happy to be here）」組，而此次台灣和捷克被分在C組，對手還有日本、南韓、澳洲，台灣對戰捷克相較有優勢，勢必要取勝力爭小組前兩名晉級複賽。

投手

FILIP CAPKA,RHP

FILIP KOLLMANN,RHP

MAREK MINARIK,RHP

DANIEL PADYSAK,RHP

MARTIN SCHNEIDER,RHP

BORIS VECERKA,RHP

LUKAS HLOUCH,RHP

MICHAEL KOVALA,RHP

TOMAS ONDRA,RHP

ONDREJ SATORIA,RHP

ONDREJ VANK,RHP

TOMÁŠ DUFFEK,LHP

JAN NOVAK,LHP

JEFF BARTO,LHP

LUKAS ERCOLI,LHP

內野手

Martin Cervinka

Ryan Johnson

Vojtech Mensik

Martin Muzik

Jan Pospisil

Milan Prokop

Terrin Vavra

外野手

Marek Chlup

William Escala

Marek Krejcirik

Max Prejda

Michal Šindelka

捕手

Matous Bubenik

Martin Cervenka

Martin Zelenka

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

