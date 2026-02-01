WBC／單月4度遭DFA！鄭宗哲今返台備戰經典賽

鄭宗哲（左）。（圖／中職提供）





旅美內野手鄭宗哲休賽季期間4度遭到指定讓渡（DFA）。在日前被華盛頓國民隊從讓渡名單中選走卻又迅速被DFA後，雖然目前美職動向仍待後續程序走完，但他選擇先回到台灣。

鄭宗哲於今（1）日正式向經典賽台灣隊集訓基地報到，隊友們見到他歸隊紛紛送上暖心擁抱，場面溫馨。

拎球具進休息室 林家正送上擁抱

中職聯盟官方社群稍早發布限時動態，紀錄下鄭宗哲拎著球具步入國訓中心休息室的畫面。面對這位在一個月內頻繁轉隊、心情恐受影響的隊友，台灣隊成員給予最溫暖的支持，見面第一句話就是：「回家了。」

廣告 廣告

同樣在小聯盟打拚過的捕手林家正，更直接上前給予大大的擁抱致意。聯盟也在動態中寫下：「We are always here for you（我們永遠支持你）」，展現台灣隊團結一心的氛圍。

原訂赴美參加春訓 計畫變更提前返台

回顧鄭宗哲的原始行程，他原訂於1月28日結束第一階段集訓後飛往美國，先參加當時所屬的紐約大都會隊春訓，並預計在2月底於日本宮崎與移地訓練的台灣隊會合。

然而計畫趕不上變化，他隨後遭大都會隊DFA，雖一度被國民隊選走，原本可能前往同屬亞利桑那州的國民隊春訓基地報到，但最終國民隊在為了騰出空間給其他球員的情況下又將他DFA。

在美職合約暫時不明朗的情況下，鄭宗哲決定更改行程提前返台，回到熟悉的台灣隊集訓基地持續備戰。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／台灣不是非我不可！林立辭退吐心聲：還有更強的人

WBC／大場面要來了？一堆大咖都不打 波多黎各揚言退出經典賽

快訊／鄭宗哲又遭國民DFA！休賽季第4次 快破記錄了

