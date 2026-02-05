WBC／嚴選在地鳳梨、釋迦等秋冬水果 農糧署支援台灣備戰

農糧署支援經典賽中華隊。（圖／農糧署提供）





國產秋冬季水果已進入盛產期，雖去（114）年夏季受颱風侵襲影響部分果樹生產，惟透過農糧署的相關輔導措施，多數品項已完成復耕作業，並於近期逐漸恢復穩定生產。

農糧署說明，目前正值中華隊預備參加「2026世界棒球經典賽」訓練期間與中華職棒合作，致贈國產時令水果供中華隊全體成員於訓練到比賽期間，都可以隨時補充營養及能量，同時支持棒球賽事以及臺灣農業。

集訓補給國產水果 營養好吃全壘打

農糧署說明，國內水果品項多元且栽培技術精進，香甜適口選購便利，適合於日常飲食中補充膳食纖維、維他命及礦物質，尤其正值最佳賞味期的國產鳳梨釋迦，果品口感Q彈、甜中帶酸且富含營養，與大目釋迦風味及口感不同，更是推薦給全體國人嚐鮮體驗。

農糧署表示，除嚴選目前盛產的鳳梨釋迦，並選用國家訓練中心周邊地區盛產的時令水果，如香蕉、番石榴及蜜棗，讓球員、教練以及工作人員可以隨時補給滿滿的營養。

其中「WBC 國家隊心靈導師」郭泓志先生更是對於國產水果品質讚譽有加，表示將自行訂購享用。推薦所有消費者，隨時都可以在國內超商、超市、量販店、蔬果店、農會超市及電商平臺等通路輕鬆便利購買到優質的國產水果！一同支持臺灣農業，也為中華隊前進經典賽加油。

