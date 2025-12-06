WBC／國防部長來了！張育成「100%狀態」投入經典賽 最想對決山本由伸

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

中職富邦悍將球星「國防部長」張育成今（6）日正式表態，將投入明年舉行的世界棒球經典賽（WBC）台灣代表隊。他強調，目前右手肘狀況良好，能以「100％狀態」迎接比賽，提到最想對決的球員，他點名大聯盟道奇強投山本由伸，「想要看他有什麼球路，互相切磋。」

中職富邦悍將球星「國防部長」張育成今（6）日表態，將投入明年WBC台灣代表隊。（圖／取自臉書／Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊）

張育成在上屆經典賽多次於關鍵時刻開轟，面對義大利的追平兩分砲以及對戰荷蘭的滿貫砲，讓當時一度因兵役問題而遭受的罵名一掃而空，被球迷譏諷為「二兵」、「逃兵成」的張育成榮升為「國防部長」。張育成在該屆WBC預賽貢獻7支安打，包含2轟，打擊率0.438的好成績獲選為A組最佳球員。

張育成於2024年7月返台加盟富邦悍將，仍是聯盟頂尖長打火力之一，不過他在本季季末因右肘不適提前停賽，是否影響經典賽出賽，成為球迷關注焦點。

張育成今日出席公益活動時，親自說明復原狀況，他在球季尾聲曾整整1個月完全停止重訓與技術訓練，專心讓手肘休養，目前已恢復正常訓練約1個月，右手肘並未感到不適，「這是很好的消息，應該能順利準備明年WBC。」

張育成透露，原先就抱持強烈意願想要打經典賽，因此在與防護員及醫師多次討論後，決定採取保守治療，而非開刀，「因為一開刀就一定會錯過經典賽」他自評現在的身體狀況，手肘很健康，能以100%狀態去比賽、毫無負擔。

針對台灣與日本同組，可能對上大谷翔平，張育成幽默回應，要檢查大谷的球棒是不是「鋁棒」，也打趣說若大谷只打不投，自己願意上場「當投手」。他同時坦言，最期待交手的是道奇強投山本由伸，「想要看他有什麼球路，互相切磋」。張育成也強調，經典賽是讓世界看見台灣選手的重要舞台，能參與其中感到相當期待。

