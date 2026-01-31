WBC／大場面要來了？一堆大咖都不打 波多黎各揚言退出經典賽

休士頓太空人隊的明星游擊手柯瑞亞。（資料圖／美聯社）





2026年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，傳統強權波多黎各隊卻驚傳可能集體退賽的震撼消息。

根據外媒報導，波多黎各棒球協會主席基爾斯（Dr. José Quiles）公開威脅，由於太多核心球員因保險問題遭拒保，或是球團拒絕放行，導致球隊無法組成具競爭力的陣容。

他怒批現行制度不公，直言「如果無法在公平條件下比賽，我們正在考慮退出本屆經典賽」。

主席怒嗆不公平：幾乎已決定要退賽

根據MLB內線記者戈梅茲（Héctor Gómez）披露，波多黎各棒球協會對現況感到極度不滿。

主席基爾斯在接受媒體訪問時強硬表示：「我們正在嚴肅考慮不參加這一屆世界棒球經典賽，這個議題在內部已經討論過了。如果大聯盟不能給予我們公平競爭的機會，我們就不會參加。」

他更語出驚人地說：「這個決定幾乎、幾乎已經做出來了，現在只是提出警告，接下來幾天會視情況做出最終決定。」

傷病史成硬傷 千萬年薪球星全遭拒保

引爆這次退賽風波的主因，在於保險公司以「傷病史」為由，拒絕承保多位波多黎各球星的合約，導致這些身價高昂的大聯盟選手無法參賽。

首當其衝的是原定擔任隊長的紐約大都會球星林多（Francisco Lindor），他在休賽季進行了右手肘骨刺清除手術，儘管本人參賽意願強烈，但球員工會已證實他因無法通過保險審核，確定無緣出征。

此外，休士頓太空人隊的明星游擊手柯瑞亞（Correa），同樣因腳踝與足底筋膜炎的舊傷，遭保險公司拒保；多倫多藍鳥強投貝里歐斯（Jose Berrios）則因2025賽季曾進出傷兵名單，同樣面臨沒保險就不能打的窘境。

至於終結者狄亞茲（Edwin Diaz），雖然已從過去的傷勢中痊癒，但保險公司仍對其投保資格持保留態度，讓他能否參賽成為未知數。

雙城不放人、投手群重創 陣容殘破不堪

除了上述大咖球星，波多黎各的投手陣容也幾乎崩盤。根據波多黎各協會列出的名單，包括莫蘭（Jovani Moran）、奎紐尼斯（Luis Quinones）、里歐斯（Yacksel Rios）等投手皆因保險未過關而無法參賽。

而效力於明尼蘇達雙城隊的捕手卡拉提尼（Victor Caratini），則直接遭到母隊拒絕放行。面對主力陣容幾乎少了一半的慘況，也難怪波多黎各協會會祭出「退賽」這張最後王牌，試圖向大聯盟官方與保險公司施壓。

