WBC／大神來了！日本力拚衛冕冠軍 找來507轟傳奇名將

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），衛冕軍日本隊除了公布球員名單外，教練團後勤也有重磅消息。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，曾在美日職棒合計轟出507支全壘打的傳奇名將「酷斯拉」松井秀喜，已確定接受日本隊監督井端弘和的親自邀請，將於2月中旬前往宮崎集訓基地，擔任日本隊的臨時指導與激勵導師。

井端弘和親自致電 高中孽緣成「最強援軍」

報導指出，這次松井秀喜點頭加入日本隊春訓，關鍵在於與監督井端弘和深厚的私交。兩

人雖為不同學校（松井為星稜高校、井端為堀越高校），但同屬1990年代初期的黃金世代（松井大井端一屆），自高中時期便相識，進入職棒後也一直保持聯繫。

井端弘和受訪時透露：「自從我就任監督以來，就一直希望能邀請松井桑來協助。」

他強調，松井秀喜擁有豐富的大聯盟經驗與世界大賽MVP的資歷，光是「和選手待在同一個空間」，就能對年輕球員產生巨大的安定感與激勵作用。

2月中旬現身宮崎 傳授大聯盟重砲心法

根據行程規劃，松井秀喜預計在2月中旬抵達日本隊位於宮崎的集訓營。雖然定位並非正式教練，但預期他將針對中心打者如村上宗隆、岡本和真等人進行打擊指導，甚至與大谷翔平、鈴木誠也等旅美球星進行交流。

這將是松井秀喜自退役後，罕見地直接參與國家隊的集訓事務。日媒分析，日本隊此舉意在透過傳奇球星的加持，讓這支擁有多位大聯盟球星的「史上最強日本隊」在精神層面更加武裝，全力衝擊WBC連霸。

