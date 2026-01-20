WBC／大聯盟名記者點名林詩翔！變速球堪比名人堂強投

台灣隊右投手林詩翔。（圖／中職提供）





2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，台灣隊的戰力調整不僅受國內矚目，也吸引美國大聯盟資深記者關注。

大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）今（20）日在其個人社群平台發文，點名讚賞台灣隊右投手林詩翔，認為其變速球極具國際競爭力，甚至聯想到大聯盟傳奇救援王霍夫曼（Trevor Hoffman）。

莫洛西讚林詩翔變速球！譽為2026經典賽最佳球路之一

莫洛西在文中指出，24歲的右投林詩翔擁有2026年世界棒球經典賽所有投手當中最頂尖的變速球（changeup）之一。

他更進一步評價，林詩翔這顆變速球在狀態最好時，讓他聯想起名人堂球星、擁有「地獄喪鐘」之稱的傳奇守護神霍夫曼所投出的球路。

台鋼雄鷹守護神受矚目！莫洛西推測將扛下台灣關門重任

莫洛西於文中介紹，現年24歲的林詩翔目前效力於中華職棒（CPBL）台鋼雄鷹隊（TSG Hawks），並擔任球隊的終結者。莫洛西分析，林詩翔在今年春季的經典賽國家隊中，極有可能扮演與在母隊相同的守護神角色，負責最後關頭的勝負重任。

