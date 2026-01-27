WBC／大聯盟官網分析台灣戰力！點名張育成是「靈魂人物」

張育成。（圖／中職提供）





2026年世界棒球經典賽（WBC）將至，大聯盟官網（MLB.com）記者德羅塔（Casey Drottar）近日也撰文分析中華隊戰力與展望。

文中指出，中華隊總教練曾豪駒從2023年的打擊教練晉升為總教練，而在球員陣容方面，前旅美球員張育成仍是核心，但備受期待的台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）已確定加入美國隊，中華隊則將目標鎖定在其他旅外潛力新秀上。

曾豪駒挾12強金牌氣勢出擊

曾在2023年經典賽擔任打擊教練的曾豪駒，3年後身分轉變為總教練。他在受訪時表示，隨著責任加重，現在的他「笑容變少了」，將以「撲克臉」面對挑戰。

報導提到，這種風格在2024年11月的世界12強棒球賽（Premier12）收到成效，中華隊不僅在東京巨蛋以4比0完封日本隊，終結日本武士隊國際賽27連勝，更奪下隊史首座一級賽事金牌。帶著這股氣勢，中華隊目標是自2013年後，首度闖過經典賽預賽首輪。

預賽賽程硬仗連連 強碰大谷翔平領軍的日本

本屆中華隊分在C組，賽程艱難程度遠超2023年。除了將在東京巨蛋面對地主日本隊，同組還有南韓、澳洲與捷克。

日本隊作為衛冕軍，預計將由2023年WBC最有價值球員大谷翔平領軍。曾豪駒對此表示：「日本是世界級強隊，每次對決我們都很興奮，只想著如何展現最佳表現。」

張育成續扛看板人物 林子偉有望回歸

報導點名張育成仍是中華隊陣中靈魂人物。他在2023年經典賽繳出鬼神般數據，不僅對荷蘭轟出滿貫砲，更榮獲分組MVP；隨後在2025年資格賽維持火燙手感，以3成89打擊率帶領球隊晉級。

此外，曾在2023年參賽的前大聯盟球員林子偉，也有望回歸陣容，提供豐富經驗與上壘能力。

針對外界關注的混血球員徵召，中華隊曾對2022年國聯新人王、響尾蛇隊球星卡洛爾（Corbin Carroll）遞出橄欖枝，但他最終婉拒並選擇加入美國隊。

不過，剛與守護者隊簽下小聯盟合約的費爾柴德（Stuart Fairchild），以及大都會內野手鄭宗哲，仍被列為中華隊潛在戰力。

在小聯盟新秀方面，小熊隊農場排名第6的朗恩（Jonathan Long）備受矚目，他在2024年獲選小熊小聯盟年度最佳球員，3A打擊三圍達.305/.404/.479。

此外，老虎隊農場排名第6的李灝宇也已收到邀請，他剛結束首個3A賽季，繳出61分打點與.748的OPS。

能否複製12強奇蹟成看點

文末分析，曾豪駒首度執掌經典賽兵符將面臨巨大考驗，最大看點在於中華隊能否在沒有主場優勢的情況下，於強敵環伺的「死亡之組」中突圍，並複製12強賽擊敗日本的奇蹟。

對於這項挑戰，曾豪駒展現自信：「不僅是我，球員和教練團都準備好全力以赴，要在全球球迷面前展現最佳球技。」

