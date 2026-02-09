WBC／大聯盟記者看好台灣出線：氣勢正旺 質疑韓國傳奇左投「油箱是否還有油」
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導
2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月點燃戰火，雖然美媒CBS Sports對台灣戰力抱持觀望態度，僅冷評為「志在參加」，但時常關注台灣棒球的大聯盟記者莫洛西（Jon Morosi）在《MLB Network》節目中卻給予高度評價。莫洛西指出，身處東京C組的中華隊，憑藉著2024年世界12強賽勇奪冠軍的氣勢，目前整體的士氣與競技狀態正處於巔峰，他甚至大膽預測，台灣晉級8強的機率高於傳統強權韓國隊。
在本屆賽制的預賽C組中，衛冕軍日本隊被公認為實力超群，預計將穩拿一席晉級名額，因此剩下的最後一個8強席次，預料將在「台韓大戰」決定。莫洛西分析，儘管韓國隊為了擺脫連續三屆止步首輪的陰霾，祭出「史上最強」陣容，但台灣在國際賽展現出的韌性與對戰心理優勢，使其在爭奪分組第二的競爭中略勝一籌。
韓國隊今年陣容名單星光熠熠，除了本土巨星李政厚、金慧成外，更首度大規模召回具備大聯盟（MLB）資歷的韓裔好手。這份名單包含德寧（Dane Dunning）、歐布萊恩（Riley O'Brien）、惠特康（Shay Whitcomb）與瓊斯（Jahmai Jones），全隊擁有大聯盟經驗的球員高達7人。
不過，莫洛西對韓國隊的體能和續戰力仍存有疑慮，特別點名關注即將年滿38歲、睽違17年重返經典賽的傳奇左投柳賢振，認為其「油箱是否還有油」將是南韓晉級路上的最大變數。相較之下，他倒是對起亞虎新生代球星金倒永的表現充滿期待。
面對南韓的洋將軍團，中華隊總教練曾豪駒排出了一份「全旅外＋頂尖中職」的豪華清單。除了去年表現震撼國際的「國防部長」張育成重返陣容，內野防線更由鄭宗哲、李灝宇共同坐鎮。最令球迷驚喜的補強莫過於首度延攬的2位台裔美籍球員，分別為效力於克里夫蘭體系的費爾柴德（Stuart Fairchild），以及芝加哥小熊3A的內野重砲龍恩（Jonathon Long），讓中華隊的打線深度提升至前所未有的層次。搭配徐若熙、古林睿煬與林昱珉等均速150公里以上的火球陣容，這屆中華隊已被日、韓媒體列為「絕對必須警戒」的頭號對手。
更多FTNN新聞網報導
WBC／韓國王牌文東珠無緣經典賽 肩膀發炎無法如期回歸
不被美媒看好！大聯盟記者「點名中華隊」有望製造驚喜：三大黑馬之一
WBC ／最有氣勢隊伍！MLB日籍作家點出中華隊優勢 有望重演12強逆襲戲碼
其他人也在看
蔡其昌喊話大巨蛋沒道理棒球場愈比愈少 蔣萬安說話了
中職新賽季3月底即將開打，目前賽程場地尚未正式公布。中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌昨也向北市府喊話，表示「大巨蛋是為棒球而生的場地」，沒道理場次越比越少，呼籲台北市政府盡速給予聯盟正向回應。台北市...
Team Taiwan關注度領先全球！各國名單按讚數破萬參賽隊伍第一
體育中心／綜合報導第6屆世界棒球經典賽開打進入倒數計時，自從各國30人名單揭曉後，台灣隊的人氣最旺，截至2月9日中午的按讚數率先突破1萬次，在所有參賽國高居第一！
WBC／龍仔確定首披台灣戰袍！全家將總動員赴日應援
WBC／龍仔確定首披台灣戰袍！全家將總動員赴日應援
經典賽》到底是哪國？以色列堪稱「美國二隊」僅1人是本土
2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）官方正式公布各國30人名單，除了中華隊首度有台美混血雙星龍恩（Jonathon Long）與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）加入外，大會公布的出生地也揭露了有趣的現象，以色列、英國及義大利等隊伍幾乎由美籍球員「包辦」，被球迷戲稱為名符其實的「美國二隊」。
WBC／中華隊先發投手怎麼排？球數限制成最大考驗
迎戰本屆世界棒球經典賽，中華隊30人參賽名單出爐，一口氣選進16位投手，有專家推測，可能是為了因應連續4天賽程，準備採多人先發輪值。另一方面，「龍之子」徐若熙將在22、23日的熱身練習賽迎來「日本初登
MLB》3冠快腿Gore過世 生涯首安前已23盜
以快腿聞名的3度世界大賽冠軍球員Terrance Gore，在今天傳出不幸過世的消息，年僅34歲。他的妻子Britney透露，Gore原本只是接受一般手術，但卻不幸過世。
備戰春訓！佐佐木朗希曬「火球炸裂」影片 力拚道奇先發輪值
隨著大聯盟春訓投捕報到日（2 月 13 日）逼近，洛杉磯道奇隊的日籍強投佐佐木朗希已進入備戰狀態。他在台灣時間（9日）透過個人 Instagram 發布一段自主訓練的投球影片，影片中強勁的球威與響亮的接捕聲，讓球迷對這位 24 歲投手的復活充滿期待。
經典賽》日媒爆料！日本隊成軍首戰 將對上台灣隊王牌
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙今在日職軟銀進牛棚用WBC比賽用球投53球，軟銀首席投手教練倉野信次透露，22、23日對上經典賽日本武士隊的首個練習賽，徐若熙有登板可能性，這將是他在日本初登板的對手。徐若熙今在日職進牛棚練投，相較於上次拿日職用球，這次改拿經典賽用球，合計投53球，他表示，投球感覺跟想像中
MLB》鄭宗哲今搭機回到美國春訓！ 帶著大家的祝福寫下「我愛你們」
效力於波士頓紅襪的台灣好手鄭宗哲，今天搭機回到美國，他表示，「2026 帶著所有人的祝福，更堅定的夢想！！！，我會變得更好，謝謝大家在台灣的照顧，我愛你們。」
WBC／兄弟1投1野未入選國家隊 宋晟睿祝福：為台灣再次爭光！
2026年經典賽將在3月正式開打，台灣的30人名單也在6日正式公布，中信兄弟的投手吳俊偉和野手宋晟睿都沒有入選，2人也都在中信兄弟官方影片中，給予即將前往日本的國家隊祝福。
爭取中職場次 蔡其昌：台北大巨蛋是為棒球而生
（中央社記者謝靜雯台北8日電）中華職棒新賽季賽程場地還沒正式公告，球迷關注台北大巨蛋場次，中職會長蔡其昌強調：「大巨蛋是為棒球而生的場地」， 球團有需求，聯盟會懇切期待拜託北市府和遠雄。
經典賽／韓媒形容國家隊緊急狀態 金亨俊「就像煙囪冒出的煙」
南韓隊前天公布世界棒球經典賽30人名單，今天立刻傳出捕手崔在勳在春訓受傷，預計需要3到4周才能恢復，韓職NC恐龍隊金亨俊是可能接替人選，韓媒「朝鮮日報」指出，27歲的金亨俊上個月在球隊新年集會上...
中信兄弟》曾頌恩被平野惠一訓話2小時！ 目標今年拿最佳九人
中職中信兄弟野手曾頌恩，去年遭到傷病影響，無法全力發揮，只有留下打擊率2成25，1轟的成績，跟2024年的單季10轟，打擊率3成04差很多，他自己也坦言遇到一些狀況，也被平野惠一監督訓話，但自己希望新的一年可以健康面對，目標最佳九人。
MLB(影)／最新備戰進度！大谷翔平迎「二刀流完全體」 道奇投教點出「驚人特質」
體育中心/綜合報導洛杉磯道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）近日接受專訪公開表示，對於 2026 年能夠看到「完全體」的大谷翔平感到高度期待。此外，他也透露大谷對於備戰新球季與經典賽的最新進度。
中職》球迷建議支援「666」骰子 郭俊麟：完全沒有必要
郭俊麟沒能入選2026年經典賽國手，不少球迷卻認為台灣隊還是需要他的參與，提議他支援12強賽的幸運物「666」骰子，他雖然覺得這個想法很有趣，卻也搖手笑說：「這次投手很強，完全沒有必要。」郭俊麟去年在春訓右腳拉傷，直到5月才上一軍，由於狀況一直拉不起來，7月完全沒在一軍出賽，8、9月都在一、二軍間上
WBC／日媒估台日戰推王牌「山本由伸」先發 「使用說明書」也曝光
世界棒球經典賽開打倒數不到一個月，日本隊集結豪華30人陣容，問鼎二連霸。有日本媒體推估，日本首場台日大戰，在特有的壓力與緊張氛圍下，面對在12強奪冠的台灣，日本隊極有可能由道奇隊強投山本由伸扛下先發，
經典賽中華隊30人名單出爐！投手陣容16人歷屆最多，球員備戰狀態大公開－Yahoo好棒棒#294
中華隊出戰2026年第六屆世界棒球經典賽的30人名單在2月6日公布，這次選入16位投手，是歷屆最多，共有9位旅外球員在陣中，包含12強冠軍班底林昱珉、WBCQ成員陳柏毓，而隊上的老大哥陳冠宇，是繼潘威倫之後，第2位連三屆參賽的球員，另外還有備受矚目的中職新人王林詩翔也受到教練團青睞。此外，Jonathon Long、Stuart Fairchild等強援也都在名單裡，幫助中華隊戰力有感升級！中華隊持續備戰中，年後將在2月19日恢復訓練，在2月26日、27日與日本職棒福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士進行交流賽。球員們這陣子的備戰狀態如何呢？一起來聽聽大家的分享！🎤
WBC/南韓最強混血陣容仍輸中華隊 大聯盟記者看好台灣晉級
2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，大聯盟資深記者摩洛西在《MLB Network》節目分析C組形勢時表示，儘管韓國派出史上最強4位混血球星陣容，旦中華隊憑12強冠軍氣勢，晉級8強複賽機率仍略高於韓國。
中職》統一獅新洋投喬登入選加拿大隊 期待與台灣在4強賽交手
大聯盟日前公布2026年經典賽各隊30人名單，統一獅新洋投喬登（Jordan Balazovic）是中職唯一入選的外籍球員，他表示，很榮幸能代表加拿大參加經典賽，感激的成分大於驚喜，希望能在邁阿密與台灣隊交手。喬登指出，很高興入選經典賽30人名單，能代表國家參加國際賽讓他備感榮幸，畢竟這是很多運動員
WBC／日本拚連霸！日媒評「台灣隊難纏」點名他是一大威脅
2026年世界棒球經典賽即將在3月開打，台灣小組賽和日本被分在同組，即將再度對上日本武士隊。日媒報導坦言，台灣隊是難纏的對手，其中特別點名「台灣至寶」徐若熙是一大威脅。