WBC／大聯盟記者看好台灣出線：氣勢正旺 質疑韓國傳奇左投「油箱是否還有油」

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月點燃戰火，雖然美媒CBS Sports對台灣戰力抱持觀望態度，僅冷評為「志在參加」，但時常關注台灣棒球的大聯盟記者莫洛西（Jon Morosi）在《MLB Network》節目中卻給予高度評價。莫洛西指出，身處東京C組的中華隊，憑藉著2024年世界12強賽勇奪冠軍的氣勢，目前整體的士氣與競技狀態正處於巔峰，他甚至大膽預測，台灣晉級8強的機率高於傳統強權韓國隊。

時常關注台灣棒球的大聯盟記者莫洛西（Jon Morosi）在《MLB Network》節目中卻給予高度評價，大膽預測台灣晉級8強的機率高於傳統強權韓國隊。（圖／棒協）

在本屆賽制的預賽C組中，衛冕軍日本隊被公認為實力超群，預計將穩拿一席晉級名額，因此剩下的最後一個8強席次，預料將在「台韓大戰」決定。莫洛西分析，儘管韓國隊為了擺脫連續三屆止步首輪的陰霾，祭出「史上最強」陣容，但台灣在國際賽展現出的韌性與對戰心理優勢，使其在爭奪分組第二的競爭中略勝一籌。

韓國隊今年陣容名單星光熠熠，除了本土巨星李政厚、金慧成外，更首度大規模召回具備大聯盟（MLB）資歷的韓裔好手。這份名單包含德寧（Dane Dunning）、歐布萊恩（Riley O'Brien）、惠特康（Shay Whitcomb）與瓊斯（Jahmai Jones），全隊擁有大聯盟經驗的球員高達7人。

不過，莫洛西對韓國隊的體能和續戰力仍存有疑慮，特別點名關注即將年滿38歲、睽違17年重返經典賽的傳奇左投柳賢振，認為其「油箱是否還有油」將是南韓晉級路上的最大變數。相較之下，他倒是對起亞虎新生代球星金倒永的表現充滿期待。

面對南韓的洋將軍團，中華隊總教練曾豪駒排出了一份「全旅外＋頂尖中職」的豪華清單。除了去年表現震撼國際的「國防部長」張育成重返陣容，內野防線更由鄭宗哲、李灝宇共同坐鎮。最令球迷驚喜的補強莫過於首度延攬的2位台裔美籍球員，分別為效力於克里夫蘭體系的費爾柴德（Stuart Fairchild），以及芝加哥小熊3A的內野重砲龍恩（Jonathon Long），讓中華隊的打線深度提升至前所未有的層次。搭配徐若熙、古林睿煬與林昱珉等均速150公里以上的火球陣容，這屆中華隊已被日、韓媒體列為「絕對必須警戒」的頭號對手。

