WBC／大谷再披日本戰袍！ 經典賽瞬間震撼全球棒壇
日本二刀流巨星大谷翔平宣布獲得球隊同意出戰明年棒球經典賽。披上日本隊戰袍，帶領日本挑戰二連霸，韓國媒體直呼，這是災難級消息，而中華隊恰巧與日本同一組。台灣健兒該如何應對呢。到時候，《EBC東森新聞》也將全程轉播賽事，我們一起為中華隊加油！
日本球星大谷翔平：「球團方面是正式批准了，所以關於訓練，還有合流的行程安排，應該都會從現在開始陸續決定。」
就是這一句，日本二刀流巨星大谷翔平宣布參加明年WBC世界棒球經典賽，瞬間驚動世界棒壇。但大家最關心的問題是，他會不會以投打二刀流出戰。
日本球星大谷翔平：「至於起用方式現在還不清楚，因為還需要進一步溝通，所以很難說。」
大谷坦言，細節仍要與球團協商，但能再次穿上日本隊戰袍，他語氣難掩興奮，因為他一直希望，能再次站上WBC的球場。
日本球星大谷翔平：「上次能首次參加，真的非常棒，我覺得明年的WBC也會比上次更加精采，能被選上本身就是一種榮耀，我非常期待，完全不知道整體的感覺，但因為有了經驗，這次相對更能掌握行程及流程，會更容易進入狀況。」
大谷這次有備而來，聽到這句話，跟他對戰的韓國隊腿都軟了。
南韓記者：「隨著大谷翔平確定參加WBC，韓國棒球面前等於，出現了一座巨大的高山。」
長期把日本視為頭號勁敵的南韓，心已經涼了半截，認為這對南韓隊而言，完全是災難級消息，甚至擔心大谷都來了，那山本由伸、佐佐木朗希，日籍三本柱該不會在經典賽合體吧。
但臺北興富發棒球隊，投手教練黃欽智卻點名特異型投手台鋼黃子鵬樂天王志煊，也許有機會試試身手。黃教練指出，大聯盟較少見下勾型投手，若能利用出手角度與速度差，也許能打亂翔平的打擊節奏。
而如果碰上大谷投手，因為經典賽有投球限制，攻擊策略就以確實擊球為主，考驗打者在落後球數時的纏鬥能力，力求把大谷的投球數消耗到極限。
賽事主播錢定遠：「龍貓總教練呢，一定要有一個，非常明確的，給投手的指示，大谷一場比賽呢，假設他有五個打擊數，可能會碰到，兩到三位台灣的投手，那這些投手，在對戰他的時候呢，如果壘上沒有日本隊的跑者的時候，有機會跟他硬碰硬的對決。」
但即便如此，大谷號稱上古神獸，他還有一項神級的能力。
賽事主播錢定遠：「所以大谷他自己自動調整的機制是非常強的，一旦他覺得對手在攻擊他哪一個點的時候，他可能馬上就去做調整。」
迅速看穿對手，調整自己的狀態，明年的經典賽全面拉警報精彩可期。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
