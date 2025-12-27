WBC／大谷翔平二刀流再現？井端弘和：春訓後再評估

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平。（圖／美聯社）





經典賽將於明年3月揭開序幕，日本隊昨天首波8名國手名單。這份名單中最受矚目的焦點為洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平，由於首批入選的8位選手全數具備投手身分，各界高度關注大谷翔平是否會延續上屆賽事模式，再度以強投豪打的「二刀流」身分出擊。

大谷二刀流評估中 監督指春訓後再作定位

針對大谷翔平的賽場定位，監督井端弘和在記者會中明確回應表示，大谷翔平目前仍處於調整階段，且現階段尚未正式開始進行投球練習。因此，關於其是否會在大賽中登板投球，必須等到進入春訓之後，根據整體的身體狀況與調整進度再進行最終評估。

廣告 廣告

井端監督直言，大谷翔平的個人能力已經無可挑剔，身為球隊核心，只要他能在場上盡情發揮實力即可，並期盼他能用實際表現帶領全隊爭取佳績。

首波8人名單全投手 涵蓋多名大聯盟及日職強投

本次公布的首波名單除了大谷翔平外，還包括效力於聖地牙哥教士隊的松井裕樹以及洛杉磯天使隊的菊池雄星。日本職棒球員方面，則有日本火腿隊伊藤大海、讀賣巨人隊大勢、千葉羅德隊種市篤睴、西武獅隊平良海馬以及阪神虎隊石井大智。

回顧上屆MVP級表現 鬼神數據期待重現

大谷翔平在上屆經典賽中憑藉震撼全球的二刀流數據榮獲大會MVP。他在打擊端合計23個打數中敲出10支安打，包含4支二壘安打與1支全壘打，進帳8分打點，攻擊指數高達1.345。

在投球端則登板3場，收下2場勝投與1次救援成功，在9.2局的投球中送出11次三振，防禦率僅1.86。正是因為上屆的優異演出，讓各界對於他明年能否再次重現二刀流抱持極大期待。