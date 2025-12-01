WBC／大谷翔平出戰經典賽！日本門票被炒翻天 內野席一張破10萬元

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

大聯盟洛杉磯道奇日本二刀流巨星大谷翔平宣布將參加明年3月世界棒球經典賽（WBC），消息曝光後，日本隊預賽在東京巨蛋的比賽門票隨即在二手轉售市場全面飆漲，多區票券價格被炒到原價數十倍，引發球迷高度關注。

洛杉磯道奇日本二刀流巨星大谷翔平宣布將參加明年3月世界棒球經典賽（WBC），日本隊門票被炒到原價數十倍。圖為2023年WBC的大谷翔平。（圖／美聯社）

根據日媒《體育報知》報導，以3月10日日本對捷克賽事為例，原價2.8萬日圓的一壘側內野指定席SS區，在部分轉售網站上竟被炒到50萬日圓（約新台幣10.1萬）；3月8日迎戰澳洲的內野C區門票，原價僅6500日圓，但轉售價格一度飆到14萬日圓（約新台幣2.8萬）。另有外野席、SSS區等熱門座位也被賣家喊價高達55萬日圓（約新台幣11萬），價格漲幅驚人。

大谷翔平於上月25日在社群媒體宣布將披上日本代表隊戰袍，使原本已在進行的門票販售再次爆量，Mastercard會員限定的抽選在28日開放後數分鐘內就湧入大量買家，系統甚至顯示需等待超過1小時才能進入。

針對大量的高價轉售票，主辦單位WBC也發出提醒，強調門票「未經主辦單位同意禁止有償轉讓」，若使用高價轉售票進場，主辦方有權拒絕入場，呼籲球迷勿購買來源不明的票券，以免權益受損。

日本隊本屆被分在C組，預賽首戰將對上台灣，同組別另有南韓、澳洲與捷克。大谷在上一屆WBC帶領日本隊奪冠，並繳出全能MVP表現，二刀流身手將再成為本屆賽事最受矚目的焦點。

