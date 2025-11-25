WBC／大谷翔平宣布參戰經典賽！日媒曝背後內幕

洛杉磯道奇二刀流超級巨星大谷翔平。（圖／美聯社）





經典賽倒數100天，日本迎來利多。美國職棒道奇隊日本巨星大谷翔平今宣布，將代表日本出戰2025年世界棒球經典賽（WBC），替日本球迷注入強心針。

日媒《中日體育》引述相關人士指出，道奇原先對隊內3名日本球員參賽態度偏向保留，但大谷持續展現強烈參賽意願，最終促使球團同意放行。然而山本由伸、佐佐木朗希目前尚未表態是否出戰。

大谷今年球季重啟二刀流，道奇一路採嚴格局數管制，直到球季尾聲才完全解除限制。因此外界高度關注，明年經典賽道奇是否會允許大谷投球，亦或只能以「打者翔平」身份出賽。

大谷在上屆經典賽強投豪打、完全主宰賽場。全賽事23打數敲出10安，包含4支二壘安打與1發全壘打，攻下8打點，打擊三圍.435/.606/.739，攻擊指數高達1.345。

投手成績同樣亮眼，3度登板拿下2勝1救援，累計9.2局飆出11次三振、僅失2分，防禦率1.86，最終率日本奪冠並獲選大會MVP。

明年3月開打的第6屆WBC，日本將尋求二連霸。大谷宣布參賽後，日本隊總教練井端弘和直言：「我非常高興！」他強調，能再次在日本看到大谷出賽，球迷一定高度期待，球隊也會努力打造一支令全國興奮的陣容。

日本隊明年WBC分在C組，預賽首戰對手就是台灣，同組還包括南韓、澳洲及捷克。

