WBC／大谷翔平投球代價高！美媒：若受傷恐賠90億

洛杉磯道奇日本球星大谷翔平。（圖／美聯社）





日本二刀流巨星大谷翔平已確認不會在今年3月登場的第六屆世界棒球經典賽（WBC）中登板投球。根據《The Athletic》權威記者德雷利克（Evan Drellich）揭露，保險市場的高昂成本與理賠風險，是導致大谷翔平本屆賽事「只打不投」的重要經濟因素。

保險公司面臨2.8億美元壓力

德雷利克近日在Podcast節目《Foul Territory》中針對經典賽保險問題進行分析。他指出，若大谷翔平在經典賽中因投球導致受傷，保險公司最高可能需支付高達2億8000萬美元（約新台幣90億元）的理賠金。

由於大谷翔平正處於手肘術後恢復期，投球部分的保險評估極其複雜且昂貴，成為他決定不在本屆賽事登板的主因之一。

保險市場缺乏競爭致保費居高不下

報導進一步分析，目前經典賽保費昂貴的主因有二。首先是受到2023年上屆賽事的影響，當時波多黎各守護神狄亞茲（Edwin Díaz）與委內瑞拉明星內野手艾圖維（Jose Altuve）意外受傷，導致保險公司蒙受巨大損失。

其次，目前全球保險市場中，幾乎沒有其他競爭者願意參與此類高風險的運動員承保，在缺乏競爭的情況下，保險公司擁有極高的定價權。目前投手的保障期限通常長達4年，打者則為2年，這也使得保費更顯昂貴。

保險制度成為頂尖球星參賽門檻

這項保險危機不僅影響了大谷翔平的調度，近期也導致波多黎各等多個國家隊在徵召大聯盟球星時遭遇阻礙。由於保險審核條件極端苛刻，部分具有傷病史的球員難以取得參賽許可，這已成為當前各國代表隊組建最強戰力時面臨的共同挑戰。

