WBC／大谷翔平拒絕特殊待遇！喊話井端監督：別對我太客氣

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，日本武士隊集結史上最強陣容，力拚衛冕二連霸。除了確定參賽的道奇隊巨星大谷翔平外，日本隊監督井端弘和近日在接受電視專訪時透露了一段他與大谷交涉的幕後秘辛。

井端表示，大谷翔平在兩人初次會面商談時，就主動提出「請不要對我太客氣（遠慮しないでください）」的要求，希望能被視為團隊的一份子，而非享盡特權的超級巨星。

大谷主動破冰 要求「和其他選手一樣」

根據日媒《Sponichi Annex》與《Daily Sports》報導，井端弘和監督於26日晚間受訪時表示，當初為了邀請大谷翔平參賽進行面談時，大谷劈頭就告訴他：「請不要對我太客氣（遠慮しないでください），請把我當作和其他選手一樣對待就好。」

這番話讓原本還在思考該如何調度這位世界級球星的井端瞬間釋懷。

井端監督透露：「既然大谷都這麼說了，我也就決定，會依照他報到後的實際狀況，該怎麼調度就怎麼調度。」這意味著在戰術執行與訓練安排上，教練團將能更無後顧之憂地進行整體規劃。

先發或後援？ 井端：要看春訓狀況

關於外界最關心的「二刀流」起用方式，井端弘和也在訪談中提到，雖然大谷翔平預計本季將正式重返投手丘，但在WBC的定位仍需謹慎評估。

井端指出：「這部分必須看他春訓投球後的恢復狀況，首先要能投球，再來討論是先發還是後援。」

至於打序安排，井端則毫不掩飾對大谷的倚重，直言：「大谷選手要排在第幾棒，將會牽動整個打線的佈局。」他暗示大谷將會是打線的核心樞紐，極有可能安排在能獲得最多打席的前段棒次。

謙遜態度展現領袖氣質

日媒分析指出，大谷翔平主動要求「無特殊待遇」，展現了他極高的職業素養與領袖氣質。這種不擺架子、願與團隊共進退的態度，對於由多位年輕選手組成的日本隊來說，將產生巨大的安定感與凝聚力。

隨著大谷、山本由伸等旅美球星陸續歸隊，這支「史上最強日本隊」已整裝待發，準備在東京巨蛋迎接挑戰。

