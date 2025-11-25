WBC／大谷翔平確定參戰經典賽！3/6東京巨蛋強碰台灣

洛杉磯道奇日本球星大谷翔平。（圖／美聯社）





日本球星大谷翔平正式宣布將代表日本隊出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），並透過個人Instagram向全球球迷公開這項消息。中華隊屆時將於3月6日在東京巨蛋與大谷領軍的日本隊正面交鋒，成為本屆焦點戰役之一。

大谷在貼文中先以英文感謝球迷支持，提到自己剛結束一個難忘球季，會持續努力準備下一年度賽事，並期待明年與大家再見。他隨後以日文表示，再度披上日本代表隊戰袍是一大榮譽，並坦言對能再次為國出賽感到興奮。

廣告 廣告

貼文同時附上多張照片，包括日本隊奪下2023經典賽冠軍的經典畫面、大谷披日本國旗的身影以及他在投手丘上的英姿；另有標註「2026 WBC」的圖卡，象徵正式宣告參賽。

大谷翔平確定投入經典賽，讓本屆賽事話題度大幅升溫。中華隊首戰日本隊勢必面臨強大的挑戰，各界也高度關注這場在東京巨蛋登場的焦點對決。球迷已開始期待兩隊在國際舞台上的再度交鋒。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

快訊／樂天桃猿明突開記者會！高層將親自出席

樂天桃猿突宣布開記者會！曾豪駒曝：看到新聞才知道

WBC／接到12強冠軍最後一球！朱育賢未獲中華隊徵詢

