WBC／大谷翔平經典賽專心當打者！道奇教頭：只會扛DH

洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts），5日在日本串流平台ABEMA播出的專訪節目《早安羅伯斯》中，談及洛杉磯道奇球星大谷翔平明年3月參加世界棒球經典賽（WBC）的出賽安排。

大谷翔平已於上月24日（台灣時間25日）在個人Instagram宣布將參戰明年WBC，並於受訪時表示，目前尚未確定在賽會中的具體使用方式，「不投球與投球兩種情況都必須準備好多套方案」。

對於大谷確定參賽，羅伯斯表示，已將是否出賽的最終決定權交給本人，並指出，「這並不讓人意外。」他也說，「這對棒球界、WBC、日本代表隊，還有翔平本人來說，都是非常棒的事。我很期待為他加油，也相信賽事會因此更加熱鬧。」

至於實際使用方式，羅伯斯明確指出，「如果只以指定打擊身分出賽，我完全沒有意見。」他也透露，在日本隊期間，大谷最多僅會進行牛棚投球，「大概只能做到這個程度，不會以實戰形式登板。」

