WBC／大谷翔平經典賽確定不投！韓媒直呼「超級大利多」

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，針對洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平確定「只打不投」、無緣在投手丘上展現鬼神二刀流一事，不僅日本與美國球迷關注，與日本隊同屬C組的南韓更是密切留意。

隨著道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實這項消息，南韓媒體普遍以「好消息」、「大利多」來形容，認為這將大幅減輕南韓打線面對日本隊時的心理負擔。

同屬C組死亡之組 韓媒高度關注

本屆經典賽預賽C組競爭激烈，除了衛冕軍日本隊之外，還包括實力不容小覷的南韓、台灣、澳洲以及捷克。

由於分組取前兩名晉級，每一場對戰都至關重要，特別是備受矚目的「日韓大戰」與「台韓大戰」，更是南韓隊能否突圍的關鍵。因此，身為日本隊王牌的大谷翔平是否登板，自然成為南韓媒體情報蒐集的重點。

《體育東亞》：雖有菊池、菅野但壓力減半

南韓媒體《體育東亞》在最新報導中指出，大谷翔平專注於指定打擊（DH）而不會上場投球，對南韓隊而言無疑是巨大的利多消息。

報導分析，雖然日本隊投手陣容依然豪華，被視為日韓戰先發人選的菊池雄星和菅野智之絕對不是好對付的對手，兩人的實力與經驗仍具備高度壓制力。

然而，報導也強調，「投手大谷」的存在感與威懾力是完全不同層級的。若南韓打者在面對日本隊強投群之外，還得隨時提防大谷翔平可能登板關門或中繼的壓力，無疑會造成更沉重的心理負擔與戰術執行難度。

如今確定大谷「封印」投球，南韓隊至少能少擔心一個「異次元」等級的對手，在戰略擬定上能稍微喘口氣。

儘管也有部分韓媒對於無法見證世界最強二刀流的演出感到惋惜，認為賽事少了一大看點，但以勝負考量來看，大谷不投球絕對是C組其他對手的一大福音。

