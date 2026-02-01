WBC／大谷翔平經典賽「封印投球」！美媒揭殘酷真相

洛杉磯道奇日本球星大谷翔平。（圖／美聯社）





世界棒球經典賽（WBC）即將在今年3月熱血開打，儘管日本隊公布的參賽名單中，超級球星大谷翔平被列入投手陣容，但洛杉磯道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）近日已明確證實，大谷在今年的經典賽將「只打不投」。

對於球迷期待的「鬼神二刀流」為何無法再現，美媒《The Athletic》進一步曝光了背後的關鍵原因，直指「保險問題」才是大谷無法登板的最大阻礙。

羅伯茲證實封印投球 專注打擊

道奇總教練羅伯茲在日前的球迷大會上接受訪問時表示，大谷翔平雖然已在去年球季重返投手丘，但為了確保新賽季的健康與穩定，他在本屆WBC將專注於指定打擊（DH）的角色，不會上場投球。

羅伯茲雖然強調這是經過溝通後的決定，但也坦言球團全力支持大谷的參賽意願。然而，隨著美媒深入挖掘，發現這項決定背後其實有著更現實的考量，即便是大谷本人想投，恐怕也無法如願。

兩度動刀成拒保戶 美媒曝殘酷真相

根據權威美媒《The Athletic》報導指出，大谷翔平之所以無法在經典賽投球，主因在於無法通過保險公司的審核。報導分析，由於大谷的右手肘在過去幾年內曾經歷過兩次重大手術（包含Tommy John手術與內部支架手術），這讓保險公司評估其投球風險極高。

報導中引述知情人士說法表示：「就投球而言，他幾乎不可能通過保險承保。」在缺乏高額保險保障的情況下，若大谷在經典賽投球導致舊傷復發，將對母隊道奇隊造成巨大的財務與戰力損失。

因此，即便他是世界頂尖的球星，在嚴格的保險條款面前，也不得不暫時封印他的投球技能。這也意味著，球迷想要在國際賽場上再次看到大谷翔平三振對手的霸氣英姿，恐怕還得再等等。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

