WBC／太難選！旅韓王彥程.張弘稜.12強抗日英雄戴培峰.宋晟睿成遺珠

今（6）天早上8點，大聯盟以直播方式揭曉世界棒球經典賽各參賽隊伍的30人最終名單，但也遺珠之憾。包含韓職投手王彥程、富邦悍將捕手戴培峰、海盜隊1A投手張弘稜、中信兄弟外野手宋晟睿都未進入正式名單。有外媒記者分析，中華隊排名倒數，並非是奪冠熱門，是「志在參加」組，但球評認為，重要的是在正式比賽拿出最好表現，無須理會外界聲音。

中華隊30人名單揭曉 16強投入選史上最多

中華隊集訓邁入第四週，送交大聯盟的最終30人名單正式公開，包含12強表現突出的張奕、林昱珉，以及旅外投手徐若熙、孫易磊、莊陳仲敖以及老將陳冠宇等，共16位投手，是史上最多。

捕手有蔣少宏、吉力吉撈‧鞏冠、林家正入選，野手有鄭宗哲、張育成、江坤宇、林安可、陳晨威和隊長陳傑憲，以及國際賽事首度加入台美混血龍恩、費仔。這30人中，孫易磊年僅21歲，是隊內老么，野手群最年輕則是23歲的李灝宇。

WBC中華隊30人名單揭曉。圖／台視新聞

美媒評中華隊是「志在參加」 未入選者持續備戰

值得一提的是，MLB官網直播公布中華隊名單時，主持人特地點名陳傑憲是明星球員，也很期待林昱珉跟徐若熙的表現。不過有美國媒體記者分析，這回參賽的20隊中，台灣排在第18名，屬於志在參加組，並非經典賽的爭冠熱門隊伍。球評則指出，現役的台灣球員並沒有真正的大聯盟的選手，在整體評估上肯定是排在後面，但現階段只要把事情做到最好，沒有任何鬆懈的可能。

這回30人名單中，光是投手就占了16人，史上最多，外界推測教練團這回想突破嚴格的用球數、休息天數限制。但也有遺珠之憾，有部分正在參與集訓的球員未入選，包含韓職投手王彥程，被猜測是母隊用球數限制，富邦悍將捕手戴培峰連兩屆經典賽無緣正式名單，還有海盜隊1A投手張弘稜、中信兄弟外野手宋晟睿，也都未進入正式名單。

不過總教練曾豪駒曾表示，未進入30人名單的選手會持續隨隊備戰，若後續有傷兵出現，將立即遞補入隊。隨著經典賽所有隊伍名單曝光，下一步該如何進階情蒐，以及選手們相互配合、擬定戰術，都是接下來集訓重點。

台北／楊祥瑜、陳建國 責任編輯／施佳宜

