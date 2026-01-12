WBC／好消息！光芒隊放人 鄭宗哲參戰經典賽15日報到

我國旅美內野手鄭宗哲。（圖／美聯社）





台灣旅美內野手鄭宗哲近日職涯出現新進展，正式轉戰坦帕灣光芒隊，持續力拚大聯盟舞台。針對即將到來的世界棒球經典賽（WBC），鄭宗哲在轉隊後態度維持不變，仍將投入中華隊集訓。據了解，新東家光芒隊對此抱持正面態度。

鄭宗哲於去年底遭匹茲堡海盜隊指定讓渡（DFA），台灣時間8日由坦帕灣光芒隊從讓渡名單中撿走，新球季將續留光芒體系，並維持在40人名單內，成為光芒隊史上第3位效力的台灣球員。

美媒分析指出，鄭宗哲具備穩定且能適應多個位置的守備能力，但在打擊表現方面仍有進一步提升的空間。

鄭宗哲於去年首度站上大聯盟舞台，但在海盜隊期間出賽機會有限。他在名單內的8場比賽中，僅獲得3場上場機會，合計7打數未敲出安打，隨後再度回到3A磨練。

雖然在大聯盟經驗尚淺，但經過三個球季的旅美歷練，其成長仍受到各方高度關注。

鄭宗哲曾在2023年經典賽披上中華隊戰袍，當時年僅21歲，為隊內最年輕野手。如今再度被視為中華隊內野重要戰力，目前與光芒隊初步溝通結果顯示，他仍將代表中華隊參賽。

按時程規劃，鄭宗哲將於15日報到集訓，並預計在1月底返美向光芒隊報到，銜接後續的大聯盟春訓行程。

