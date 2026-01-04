WBC／委內瑞拉參戰經典賽有變數？總教練發聲了

委內瑞拉前年參戰12強賽。（圖／林王祐攝）





美國官方昨日採取軍事突襲行動，抓捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人，此舉引發全球高度關注。

由於委內瑞拉為世界棒球強權且為經典賽參賽國，突如其來的政局動盪是否衝擊其參賽資格與行程，成為體壇關注的變數。

教頭羅培茲喊話「只想打球」 體制崩解增加行政不確定性

委內瑞拉於本屆經典賽預賽分在D組，同組對手包含多明尼加、荷蘭、以色列及尼加拉瓜。面對國內政局劇變，現任教頭、同時擔任大聯盟太空人隊板凳教練的羅培茲（Omar Lopez）對外喊話表示：「我們不是壞人，只是想打棒球。」

日媒《東京體育》分析指出，隨之而來的體制崩解可能導致行政空窗、治安惡化及出入境手續受阻，各項不確定因素預計將顯著增加。

若邁向民主化轉機 參賽或成新體制再出發象徵

儘管局勢混亂，部分觀點認為若委內瑞拉能在美國主導下邁向民主化，參賽並非全然不可能。由於棒球在委內瑞拉被視為「國球」，若能順利參與國際賽事，將有望轉化為「新體制下再出發」的正面象徵。

一旦確認得以出賽，坐擁多位大聯盟球星的委內瑞拉，更有機會籌組戰力更強大的國家代表隊。

