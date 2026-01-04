WBC／委內瑞拉政局劇變...征戰經典賽添變數 主帥發聲：我們不是壞人

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

美國近日對委內瑞拉發動軍事突襲行動，並拘捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，震撼國際社會，同時也讓即將於3月登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC）增添重大變數。身為棒球強權之一，委內瑞拉代表隊能否如期出賽，成為各界高度關注的焦點，委內瑞拉國家隊總教練也發聲了。

美國拘捕委內瑞拉總統馬杜洛，為該國參與3月經典賽增添變數。委內瑞拉國家隊總教練羅培茲發聲，喊話「我們不是壞人，只是想打棒球。」（圖／美聯社）

委內瑞拉本屆經典賽被分在D組，將與多明尼加、荷蘭、以色列及尼加拉瓜交手。日媒《東京體育》分析指出，政權突遭推翻後，代表隊恐面臨行政空窗、治安不穩、出入境及相關程序受阻等問題。

廣告 廣告

不過，也有觀點認為，若委內瑞拉在美國主導下走上民主化道路，WBC參賽未必全面受阻。棒球在委內瑞拉堪稱「國球」，代表隊若能在國內局勢動盪之際，順利踏上國際舞台，反而可能成為「新體制再出發」的重要象徵。屆時，擁有多名大聯盟球星的委內瑞拉，甚至有機會集結成戰力更強、更完整的陣容。

現任委內瑞拉國家隊總教練、同時擔任大聯盟休士頓太空人隊板凳教練的羅培茲（Omar Lopez）也對外喊話表示：「我們不是壞人，只是想打棒球。」強調球員與教練團希望專注於比賽，與政治保持距離。

至於委內瑞拉國內賽事方面，突發政治事件波及到冬季聯盟，原訂本週進行的季後賽已宣布暫停，聯盟表示將視情勢逐日評估，坦言「若目前狀況持續下去，賽事將很難繼續進行。」整體而言，WBC能否能見到委內瑞拉登場，已成為本屆賽事最受矚目的不確定因子之一。

更多FTNN新聞網報導

WBC／美媒看好「史上最強中華隊」攜手日本闖8強 點名5大關鍵戰力

沙子宸獲得WBC徵詢！展現高度意願：我非常想打 最想對決大谷翔平

費仔、龍恩點頭加入中華隊！旅美選手恐官辦熱身賽才能報到 教練團積極協調

