WBC／委內瑞拉預計仍出戰經典賽 MLB急確認球員安全

委內瑞拉前年出戰12強賽。（資料圖／林王祐攝）





美國軍方日前於委內瑞拉首都卡拉卡斯逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，並迅速將其押解至美國紐約受審。此事不僅衝擊國際政壇，也讓美國職棒大聯盟（MLB）與3月即將開打的世界棒球經典賽（WBC）陷入高度戒備狀態。

大聯盟球團緊急確認人員安全 委國冬盟預計本週復賽

由於委內瑞拉是MLB僅次於美國與多明尼加的重要人才庫，多支大聯盟球團在事發後的週末緊急聯繫身處委國內的球員、教練與球探。

包括皇家、紅襪、太空人、釀酒人與巨人等球團均證實，已確認所屬人員及其家屬目前安全無虞。皇家隊總管皮科洛（J.J. Picollo）表示，目前旗下球員均健康，並未在混亂中受到傷害。

委內瑞拉冬季聯盟（LVBP）受政變影響一度停賽四天，但聯盟主席巴米沙諾（Giuseppe Palmisano）指出，目前採取逐日評估制度，預計季後賽將於本週（1月7日或8日）恢復賽事。

此外，針對1月15日的國際業餘新秀簽約日，儘管局勢不穩，大聯盟球探部門仍持審慎樂觀態度，目前預計如期舉行。

委內瑞拉國家隊拚戰經典賽 MLB官方緊盯局勢發展

針對3月登場的世界棒球經典賽（WBC），委內瑞拉國家隊總教練羅培茲（Omar López）日前表示，球隊目前仍計畫如期參賽，並感性強調「我們不是壞人，只是想好好打球」。

由於多數委內瑞拉籍球星平時即居住於美國，組隊難度相對較低，目前尚未傳出有球員主動退賽或抵制的消息，預計仍將參賽。

然而，大聯盟官方對此軍事行動保持高度警覺且不予評論，並私下建議各球團避免公開討論敏感的政治事態。聯盟官員正持續評估新球季運作及經典賽受到的潛在威脅，包括外交關係變動後可能帶來的簽證核發與交通限制問題。

地緣政治衝擊棒球版圖 委籍球員撤離路線受矚目

儘管委內瑞拉目前局勢呈現「表面穩定、但充滿不確定性」的狀態，包含密爾瓦基釀酒人隊新星周里歐（Jackson Chourio）等多位受困球星，已由所屬球團介入協助，安排安全撤離路線或前往鄰國避難，以確保能趕在2月春訓前順利報到。

大聯盟方面將持續動態監控當地治安狀況，以維護所有相關體系人員的人身安全。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

