WBC／婉拒經典賽中華隊徵召！陳柏清透露原因

台鋼雄鷹投手陳柏清。（圖／東森新聞）





台鋼雄鷹今（14）在八卦山棒球場舉辦公益棒球訓練營，投手陳柏清受訪時證實，近期曾接獲世界棒球經典賽台灣隊的徵詢電話，但考量球季結束後剛接受手術，經過審慎評估後，已決定婉拒徵召。

陳柏清指出，他在今年9月初比賽前進行傳接球練習時，不慎遭球擊中臉部，季後先接受臉頰手術治療，隨後也進行眼睛雷射手術。

由於相關手術影響訓練進度，整體調整計畫因此延後，若加入國家隊集訓，時間上將相對緊迫，他不希望因個人狀況影響團隊備戰，因此在多方考量後選擇婉拒。

廣告 廣告

陳柏清表示，去年曾有機會參與世界12強賽，對於再度獲得經典賽徵詢感到相當榮幸，但現階段仍以身體恢復為優先。他強調，國際賽固然重要，職棒球季同樣關鍵，希望先將傷勢完全養好，專心準備明年球季。

他也透露，目前眼睛狀況已恢復良好，可正常投入春訓，未來若身體條件允許，仍期待有機會再為國家隊效力。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

李珠珢12月行程全空！爆遭官方冷凍 富邦回應了

WBC／台灣球迷經典賽「搶票教學」來了 8步驟幫你前進東京

MLB／大谷翔平「特殊實戰球衣」賣出千萬 市場熱度持續攀升

