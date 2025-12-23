WBC／孫易磊、古林睿煬參戰經典賽？火腿球團表態支持

我國旅日投手古林睿煬。（圖／中央社）





效力日本職棒北海道日本火腿鬥士的台灣投手孫易磊與古林睿煬，是否能代表台灣參加明年的經典賽（WBC）引發關注，如今，日本火腿球團的態度也曝光。

古林睿煬日前坦言，確實已接獲中華隊方面的聯繫，不過由於過去一年先後錯過12強賽和經典賽資格賽，對於是否能順利參賽仍持保留態度，僅低調表示「之後再看狀況」。他也指出，季後訓練內容早已完成規劃，不會因特定賽事而刻意調整。

至於孫易磊，近期同樣證實已被詢問參賽意願，本人態度正向，但是否成行仍需配合球團整體安排與規劃。

而根據《中日體育》進一步引述火腿球團高層回應指出，若孫易磊獲選經典賽名單，球團將全力配合；古林睿煬若同樣入選，也會獲得相同支持，協助兩名投手順利投入國際賽。

報導也提到，古林睿煬去年世界12強賽以及今年初的經典賽資格賽皆曾名列名單，其中資格賽更進入最終集訓階段，但兩次最終皆因身體出現些微不適而辭退。

國際賽經驗方面，古林睿煬曾代表台灣出戰2023年杭州亞運與亞冠賽；孫易磊則擁有2023年亞錦賽及今年經典賽資格賽資歷，其中資格賽對西班牙一戰，第7局臨危登板，在滿壘情況下連續送出2次三振，成功化解危機，中繼1.2局無失分，表現受到關注。

