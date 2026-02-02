WBC／宇宙多明尼加起飛！索托接任隊長領軍 再添2大強投

索托正式宣布將代表多明尼加參加2026年經典賽。（圖／美聯社）





第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月正式開打，備受看好的奪冠熱門多明尼加隊再有好消息傳出，目前效力於紐約大都會隊的強打索托（Juan Soto）確定參戰，並將肩負起「隊長」重任，率領這支星光熠熠的球隊衝擊冠軍金盃。

此外，多明尼加最令人擔憂的投手環節也迎來強力援軍，運動家隊先發強投塞維里諾（Luis Severino）與海盜隊牛棚大將桑塔納（Dennis Santana）皆確認入選。

索托接下隊長火炬 領軍豪華打線

根據《MLB.com》與多明尼加棒球協會官方消息指出，索托對於代表國家出征意願強烈，這位正值當打之年的大都會超級球星，將接下隊長重擔。

索托在接受採訪時曾表示，能穿上國家隊球衣是至高無上的榮耀，如今更被賦予隊長一職，顯示他在球隊中的領導地位已備受肯定。隨著索托的加入，搭配陣中其他大聯盟等級的重砲手，多明尼加的打線火力預計將是本屆賽事最恐怖的存在之一。

多明尼加隊名單星光熠熠，除索托外，目前已確定或表態將參賽的球員，還包括小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）、克魯茲（Elly De La Cruz）。

以及卡米內洛（Junior Caminero）、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）、佩多摩（Geraldo Perdomo）、拉米瑞茲（José Ramírez）和馬堤（Ketel Marte）等多名大聯盟球星。

投手戰力升級 塞維里諾、桑塔納入列

過往多明尼加隊常呈現「打高投低」的態勢，但今年他們決心補強投手深度。官方今日宣布，本季轉戰奧克蘭運動家隊的塞維里諾確定加入輪值，他豐富的先發經驗將成為球隊倚重的安定力量。

而在牛棚方面，匹茲堡海盜隊的主力後援桑塔納也點頭參賽，為球隊後防增添一道保險。外媒分析，這兩位強投的加入，將有效緩解多明尼加投手群的壓力，讓整體戰力更加均衡。

