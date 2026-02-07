WBC／山本由伸扛台日大戰？日媒警戒「台灣3強投」
備戰世界棒球經典賽，各國組成星光熠熠的夢幻陣容！而中華隊同樣不容小覷，日本媒體就點名徐若熙、古林睿煬、孫易磊，三大旅日強投，都是日本隊必須高度警戒的對象，甚至推估「台日大戰」，日本會推派出王牌山本由伸掛帥先發。
穿上福岡軟銀鷹隊，背號18號的球衣，台灣王牌徐若熙，近期跟隨球隊，在宮崎進行春訓。徐若熙接下來，預計會在2/26交流賽前返台，和國家隊會合。作為經典賽中華隊，王牌先發的徐若熙，也被日媒評為最難纏對手。
賽事主播：「再來，果然連四顆叉指變速球，徐若熙K掉了林子豪，精彩的打擊對決。」
日媒指出，徐若熙最快158公里的速球，還擁有多種變化球，是中華隊毫無疑問的投手核心。另外目前效力於日本火腿鬥士隊，古林睿煬與孫易磊，也因為熟悉日本打者的習性與比賽節奏，也被標記為須高度警戒對象。
經典賽中華隊球員古林睿煬：「能穿上台灣的球衣，然後代表台灣出賽，這是每一個人的夢想，剛好這次國家隊，大家也都一起入選，我覺得真的是很好玩，然後也會想起以前，小時候就是很鬧啊很好笑這樣，但其實大家都變得非常成熟，然後也非常有實力這樣，對所以很期待大家的表現。」
中華隊在12強賽，擊敗日本奪下冠軍，也讓日本隊感到不小威脅，日媒推估，日本隊預計在「台日大戰」派出，王牌山本由伸掛帥先發，顯見日本隊相當重視中華隊。
賽事主播：「現在2好0壞，打出了中間的球，先踩二壘再傳到一壘，道奇隊贏得了總冠軍。」
日本隊組成夢幻隊，來勢洶洶，中華隊同樣組成，最強陣容迎戰。到時這場「台日大戰」，也將成為，經典賽場上，最受矚目的焦點對決。
