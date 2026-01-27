WBC／山本由伸扛日本王牌！日媒預測：首戰先發投台灣

道奇日籍強投山本由伸。（圖／美聯社）





備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），衛冕軍日本武士隊昨日（26日）正式公布第二波國手名單。其中最受矚目的，莫過於去年榮膺大聯盟世界大賽MVP的道奇隊強投山本由伸確定參戰。

日本隊監督井端弘和毫不諱言將他定位為「日本隊王牌（日本のエース）」，根據日媒分析與賽制推算，山本由伸極有可能是3月6日預賽首戰對決台灣隊的先發投手。

披上王牌18號球衣 井端弘和：他就是日本No.1

日本隊本次公布的29人名單中，大聯盟球員達到8人，超越2009年的5人創下隊史新高。其中，連兩屆參賽的山本由伸將披上象徵王牌的「18號」球衣。

井端監督在記者會上對他寄予厚望：「他是日本最頂尖的投手，希望他能以日本王牌的身分，投出幫助球隊贏球的內容。」

山本由伸去年在大聯盟第二年就幫助道奇奪冠，連隊友大谷翔平都曾盛讚他是「世界No.1」。山本表示，能再次背負國旗感到責任重大，「我的目標是成為世界第一，希望在大聯盟與經典賽，都能證明自己是世界最佳投手。」

儘管因世界大賽導致休賽季縮短，但他透露返日後已與私人教練展開密集訓練，誓言以最佳狀態投入春訓。

複製「大谷模式」？ 為了8強戰略恐先對付台灣

日本媒體與球界分析，將王牌投手壓在預賽首戰（3月6日對台灣）具有高度的戰略意義。由於經典賽對投手有嚴格的用球數與隔場休息限制，加上本屆賽制從8強複賽起即進入「單敗淘汰」的殊死戰，教練團必須確保王牌能在8強戰以滿血狀態登板。

回顧上屆經典賽，日本隊在預賽首戰對中國就派出大谷翔平先發，讓他休息6天後，順利銜接8強複賽對義大利的比賽。

依此賽程推算，日本隊若安排山本由伸在3月6日首戰對決同組強敵台灣，他將能獲得完整一週的休息時間，正好趕上關鍵的8強複賽。這意味著，中華隊在預賽第一場比賽，就極可能得面對這位剛拿下世界大賽MVP的頂級強投。

大谷投球仍未定案 第30人稍後揭曉

針對先發輪值，井端監督表示東京巨蛋的預賽4連戰預計準備4名先發投手，將在全員報到後觀察狀況決定順序。至於大谷翔平是否會重啟「二刀流」登板投球？井端監督語帶保留地說：「這點跟去年一樣，必須先看他在春訓的投球狀態再來判斷。」

目前日本隊名單已達29人，僅剩最後1個名額尚未公布，教練團預計將在近期完成手續後對外揭曉，完成衛冕軍的最後一塊拼圖。

