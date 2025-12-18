WBC／山本由伸澄清「尚未確定參戰WBC」 朗希確定不參加

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸。（圖／美聯社）





日本武士隊明年3月將挑戰世界棒球經典賽連霸，指標球星大谷翔平已宣告參戰，而同樣在道奇隊的其他兩位日籍球星，佐佐木朗希已經確定不參加，山本由伸原本外界已為已經確定參加，但他本人昨天受訪澄清尚未確定。

道奇球星山本由伸（11/2）：「能和這支球隊一起奪冠，我真的很開心。」

道奇隊王牌投手山本由伸，不只勇奪世界大賽MVP，17日也獲頒內閣總理大臣盃日本職業運動大獎，而他出席典禮受訪時澄清，自己尚未正式確定會打明年3月的世界棒球經典賽。

他當時是說，是否參加WBC，目前還沒有任何確定的事情，至於回顧2023年那一屆，是一個非常棒的賽事，作為選手也感到極大的喜悅，如果能再次在那個舞台上比賽，當然是最理想的。重點當然是他的身體疲勞程度，而他也透露，已經開始訓練，至於情況如何還要再看看，如果一切順利，覺得是可以上場的，這個賽季我投了很多球，只要狀況能像往常一樣順利提升，他認為就能出賽。

無論如何，中華隊勢必會持續關心備戰，而同樣是強投對WBC有高度意願的龍之子徐若熙，目前他確定加盟日本職棒軟銀鷹隊。

味全龍球員徐若熙（11/23）：「其實不管是去日本，還是去美國，我覺得對我來說，有好有壞，所以其實不管去哪裡，都還是會把自己準備好。」

根據日媒報導，徐若熙跟軟銀預計簽下一份為期3年，總值15億日圓的合約，約台幣3億元，也有消息指出可能更高達到3.2億台幣，有球迷換算這份合約的薪水，對照徐若熙在味全龍時期的薪水，可能暴增20倍。顯示徐若熙實力被絕對的肯定，也讓台日球迷相當期待日後發展。

