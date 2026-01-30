WBC／帶加菜金探班中華隊！卓榮泰：保持健康、再創佳績

卓榮泰和陳傑憲。（圖／中職提供）





世界棒球經典賽中華隊目前正在高雄如火如荼進行集訓，今（30）日行政院院長卓榮泰特別蒞臨國訓中心為球隊加油打氣，並致贈20萬元加菜金，勉勵中華隊帶著國人最真摯的祝福，全力爭取更高的國家榮譽，讓世界持續看見台灣棒球在冠軍之路上不斷向前邁進。

卓榮泰院長回顧2024年世界12強賽事，直言令人印象深刻，並分享自己日前已觀賞《冠軍之路》電影，深刻體會中華隊走過的是一條不平凡的道路。

他表示，每一位在場上為國爭光的國手所展現出的拚勁與自信，不僅是國人最好的榜樣，更凝聚並激勵全體國人團結向前的向心力。

卓榮泰院長也指出，經典賽是國際棒球殿堂中最高層級的賽事，大家都很期待中華隊再創佳績。他期勉選手在備戰與比賽期間務必照顧好自身安全與健康，並在賽場上展現團結精神。

最後，院長代表政府與全體國人送上祝福，期盼中華隊能快樂比賽、全力發揮，讓世界再次看見台灣棒球的實力。

