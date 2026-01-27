WBC／引用大谷名句！陳傑憲曝迎戰日本心態：別去仰慕對手
曾在12強賽率領中華隊擊敗日本奪冠的「台灣隊長」陳傑憲，即將在3月世界棒球經典賽再度披掛上陣，面對分組賽就要遭遇擁有大谷翔平的日本隊，陳傑憲在接受日媒專訪時，引用了大谷的經典名言「別去仰慕對手」，更以經典動漫《航海王》的主角魯夫來比喻自己要「遇強則強」。
陳傑憲自比魯夫「遇強則強」誓言打敗日本
備戰世界棒球經典賽，日本隊公布29人超華麗陣容，不過台灣隊長陳傑憲沒在怕，他在接受日媒專訪時提到，大谷翔平曾在上屆WBC決賽前說「別去仰慕對手，仰慕是無法超越的」，他認為這句話對中華隊來說也是很好的學習，陳傑憲也引用了超人氣動漫《航海王》來形容自己的心境，主角魯夫在遇到強敵時會激發潛能，有極佳表現，自己也有一種感覺，在面對高等級對手時能發揮出更好的水準。
陳冠宇集訓引關注 大聯盟名記者讚「越老越強」
團隊裡的每位成員都很重要，大聯盟記者摩洛西近日發文指出，很高興聽到資深左投陳冠宇被納入考量，他在世界12強棒球賽精準速球控球讓人印象深刻，也曾參加過三屆12強及兩屆經典賽，35歲的年紀表現不但沒有下滑，反而隨著年齡持續進化。球評陳亞理則指出，扣掉旅外球員，中華隊看起來確實缺乏左投，而陳冠宇這兩年在中職狀況非常好，每個賽季的出賽場次都超過40場，就連樂天桃猿的學弟也說他越老投越快。
經典賽進入倒數，各國繃緊神經，期盼在賽場創造佳績。
※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。
台北／劉芝宇、王秋明 責任編輯／馮康蕙
