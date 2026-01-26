WBC／引用大谷翔平名句！陳傑憲：別再仰慕大谷 我們要贏
2026 年世界棒球經典賽（WBC）即將於今年 3 月開打，曾在 12 強賽率領台灣奪下世界冠軍的「台灣隊長」陳傑憲，日前接受日本權威運動媒體《Sportsnavi》駐台攝影記者加賀一輝專訪。
面對即將在東京巨蛋首戰強碰擁有 8 名大聯盟球星的日本隊，陳傑憲坦言非常期待與同屆球員大谷翔平對決，並感性表示：「光是能親眼看到他，我個人就覺得很開心。」
跨越 14 年的緣分：與大谷翔平的同梯之戰
日媒在報導中特別點出，陳傑憲與大谷翔平同為 1994 年出生。早在 2012 年高中畢業時，就讀岡山共生高校的陳傑憲與花卷東高校的大谷翔平，曾同時提交日本職棒（NPB）選秀志願書。
雖然陳傑憲當年未獲指名回台發展，但經歷 14 年的磨練，兩人分別成為台日代表隊的看板球星。陳傑憲在專訪中直言，經典賽是世界最高等級的賽事，特別想見識大谷翔平究竟是個什麼樣的選手。
引用大谷名言：雖然憧憬但場上就是要贏
儘管陳傑憲形容大谷是像「憧憬」般的選手，但他強調一踏上球場，依然會是毫不留情的正面對決。
他特別提到，自己從上屆 WBC 決賽前大谷翔平對日本隊友說的那句名言「不要再有憧憬（仰慕）」中學習到很多。陳傑憲表示：「雖然仰慕這些世界級球星，但比賽就是勝負，我真心想帶領團隊贏球。」
自比「魯夫」遇強則強：要把潛能發揮到極致
回顧去年球季，陳傑憲將其定義為充滿「挑戰」的一年。除了右手腕傷勢影響外，在 12 強奪冠後也感受到了前所未有的關注與壓力。
他在專訪中自比為人氣動漫《航海王》的主角魯夫，表示自己遇到越強大的敵人，就越能發揮出潛在能力，「我有自信面對高水準的對手時，能繳出更好的表現。」
關心旅日隊友：為林安可、徐若熙等學弟送祝福
身為領袖，陳傑憲也不忘透過日媒為剛加入埼玉西武獅的林安可、以及加入福岡軟銀鷹的徐若熙等學弟送上祝福。
他希望林安功能及早適應日本投手，並叮囑徐若熙在激烈的競爭中先戰勝自己。隨著經典賽即將開打，這位「高顏值」的台灣隊長已做好準備，要在東京巨蛋再次撼動亞洲職棒圈。
