WBC／張奕獲徵詢想打經典賽！喊話期待對決大谷翔平

中職富邦悍將投手張奕。（圖／牽猴子提供）





世界12強棒球賽紀錄片《冠軍之路》今（11）日舉行特映會，中職富邦悍將投手張奕出席活動時證實，已接獲2026年世界棒球經典賽（WBC）參賽意願徵詢，並強調自己「有強烈意願、義不容辭」。

張奕表示，日前接到台灣隊總教練曾豪駒電話，詢問是否願意參與明年經典賽。他坦言，上一屆因肩傷無法披上國家隊戰袍相當可惜，因此這次若身體允許，會全力準備投入國家隊。

目前張奕在季後持續維持訓練，他提到，經典賽於3月開打，備戰節奏會比一般球季提早，調整上需要更周全，自己也已開始加強身體與技術狀態。

談到可能面對升級後的日本隊陣容，張奕表示感到興奮，認為這將是極大挑戰，也會成為寶貴的比賽經驗。他特別提到，大谷翔平仍在日職打球時，自己尚為育成球員，從未有機會同場對決，留下些許遺憾。

張奕說，若明年有機會在經典賽對上日本隊，「就有可能真正面對大谷翔平」。他也透露，近期已開始研究大谷翔平的比賽影片，「有在模擬對決的感覺」，盼能在國際賽舞台迎來首次正面交鋒。

