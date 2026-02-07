WBC／張奕、莊陳仲敖入選中華隊！花蓮將大螢幕直播應援
第6屆世界棒球經典賽（WBC）於2月6日公布最終30人名單，中華隊投手群中張奕、莊陳仲敖兩位選手同為「花蓮子弟」，消息傳出振奮地方士氣。
為凝聚全民應援能量、共享國際賽事熱度，花蓮縣政府規劃於115年3月配合賽程舉辦「2026世界棒球經典賽（WBC）直播派對」活動，打造花蓮熱血沸騰的棒球應援盛會。
縣長徐榛蔚表示，花蓮長期深耕基層棒球，學校三級培訓體系完善，培育選手在國內外賽場屢創佳績。此次入選的張奕以穩定控球與強韌心理素質著稱。
莊陳仲敖則以優異速球能力崛起並旅美發展。兩位投手挺進WBC名單，為花蓮學子樹立典範，展現花蓮棒球厚實底蘊與人才實力。
為讓縣民鄉親同步感受賽事張力，縣府規劃於115年3月5日至8日WBC預賽期間辦理直播派對，預計於北、中、南區設置應援據點，舉辦大型直播觀賽與應援活動，邀請大家一同為中華隊加油！
縣府教育處表示，近年持續投入球場設施改善，縣立棒球場已完成硬體整新，包括內野看台頂棚薄膜更新、夜間照明系統升級為高效能LED燈具、電子計分板更新，以及球員休息與動線空間改善、防撞牆與排水設施整修等，將全面提升「能高盃」、「關懷盃」等重要棒球賽事之競賽品質與觀賽體驗，提供基層選手更多實戰經驗與成長機會。
縣府誠摯邀請縣民鄉親於3月5日至8日踴躍參與直播派對，與親友一同在大螢幕前為中華隊喝采、為臺灣棒球加油！
