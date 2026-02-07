WBC／張奕、莊陳仲敖入選中華隊！花蓮將大螢幕直播應援

體育中心／綜合報導上一次世界棒球經典，官方的海報竟然漏掉了台灣隊球員，引發球迷不滿，雖然事後WBC官方補上台灣球星林子偉的照片，主席Jim Small也發布聲明稿致歉，表示對於所發生的錯誤，以及對我們台灣的夥伴所造成的不便致上歉意，而這屆經典賽，官方沒再重蹈覆轍了。

FTV Sports ・ 21 小時前